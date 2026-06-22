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Đàm phán Mỹ - Iran kéo dài hơn 10 giờ, xuất hiện tín hiệu tích cực đầu tiên

Thứ Hai, 07:58, 22/06/2026
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VOV.VN - Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ và dự kiến tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ hai, trong bối cảnh hai bên ghi nhận một số tiến triển nhất định dù vẫn tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc.

Theo các nguồn tin tham gia tiến trình thương lượng, ngày đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran diễn ra với nhiều diễn biến căng thẳng, phản ánh tính chất phức tạp của một trong những hồ sơ ngoại giao nhạy cảm nhất hiện nay.

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Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf cùng phái đoàn Iran tại Hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Ngay từ đầu phiên họp, Ngoại trưởng Iran đã có cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan và thông báo rằng phái đoàn Tehran sẽ không tham gia phiên làm việc khi các cơ quan truyền thông vẫn hiện diện tại khu vực đàm phán. Sau các phát biểu khai mạc, đoàn đại biểu Iran chính thức bước vào các cuộc thảo luận với phía Mỹ cùng các bên trung gian.

Nguồn tin từ cuộc họp cho biết vòng đàm phán đầu tiên diễn ra tương đối tích cực với những tuyên bố ban đầu được trao đổi trong bầu không khí xây dựng. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng trở nên phức tạp sau những phát biểu và bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến tiến trình thương lượng trải qua nhiều thời điểm căng thẳng.

Theo chương trình nghị sự ban đầu, các bên tập trung thảo luận về tình hình tại Lebanon, vấn đề tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân Iran cũng như các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Các nguồn tin Iran cho biết những cuộc trao đổi về chương trình hạt nhân, khả năng nới lỏng một phần lệnh trừng phạt và hoạt động xuất khẩu dầu mỏ đã mang lại một số kết quả tích cực bước đầu. Trong khi đó, phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán với kỳ vọng đạt được tiến triển đáng kể liên quan đến hồ sơ hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định trở ngại lớn nhất hiện nay vẫn là sự thiếu lòng tin kéo dài giữa hai nước sau nhiều năm đối đầu. Mặc dù vậy, các bên trung gian đánh giá ngày làm việc đầu tiên vẫn mang tính xây dựng khi Mỹ và Iran đã duy trì được đối thoại trực tiếp bất chấp những sức ép từ bên ngoài.

Tính đến khoảng 1h13 sáng ngày 22/6 theo giờ địa phương tại Thụy Sĩ (khoảng 6h13 giờ Việt Nam), các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock bên hồ Lucerne.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết ngày đàm phán thứ hai dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 22/6, khi hai bên tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề then chốt gồm chương trình hạt nhân Iran, cơ chế giảm căng thẳng tại Lebanon, hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và việc bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Dù chưa đạt được đột phá, việc các cuộc đàm phán kéo dài sang ngày thứ hai cho thấy cả Mỹ và Iran hiện vẫn ưu tiên con đường ngoại giao thay vì để căng thẳng leo thang trở lại.

Giang Bùi/VOV.VN
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