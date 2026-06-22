Đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ rơi vào bế tắc sau phát biểu cứng rắn của ông Trump

Một nguồn tin Iran có liên lạc với phái đoàn nước này tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock cho biết với CNN rằng tiến trình đàm phán hiện đã bị đình trệ nhưng chưa đổ vỡ hoàn toàn. Theo nguồn tin, các kênh đối thoại hậu trường vẫn đang được triển khai để thuyết phục các bên tiếp tục tham gia thương lượng và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ bất đồng.

Đàm phán Mỹ - Iran diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock ở Obbuergen, gần Lucerne, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã lên tiếng chỉ trích những phát biểu của Tổng thống Donald Trump, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ được cho là đã đưa ra các cảnh báo đối với phái đoàn Iran đang tham dự đàm phán tại Thụy Sĩ.

Ông Trump đồng thời tuyên bố Mỹ có thể kiểm soát eo biển Hormuz nếu không đạt được thỏa thuận với Tehran. Đáp lại, ông Ghalibaf cho rằng các phát biểu trên phản ánh sự "tuyệt vọng" của Washington.

“Chẳng lẽ họ không tự hỏi rằng nếu những lời đe dọa đó thực sự hiệu quả thì ngày hôm nay họ đã không rơi vào tình thế tuyệt vọng như vậy?”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X tối 21/6.

Nhà đàm phán hàng đầu của Iran cũng khẳng định lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng phản ứng nếu xuất hiện các hành động gây sức ép hoặc đe dọa từ phía Mỹ. “Chúng tôi hoàn toàn không coi trọng những lời đe dọa của Mỹ”, ông Ghalibaf tuyên bố.

Ông đồng thời cảnh báo Washington cần thận trọng trong các phát biểu của mình.

“Họ nên cân nhắc kỹ từng lời nói. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã sẵn sàng đưa ra câu trả lời theo cách riêng của mình. Dù họ nói bao nhiêu đi nữa thì chúng tôi mới là bên hành động”, ông nhấn mạnh.

Những diễn biến mới nhất cho thấy bầu không khí tại vòng đàm phán Mỹ - Iran ở Thụy Sĩ đang trở nên căng thẳng hơn, bất chấp kỳ vọng trước đó về khả năng đạt được tiến triển trong các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, lệnh ngừng bắn tại Lebanon cũng như việc thực thi thỏa thuận sơ bộ giữa hai nước.

Giới quan sát nhận định việc các kênh đối thoại hậu trường vẫn được duy trì cho thấy cả Washington và Tehran hiện chưa muốn từ bỏ cơ hội tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao, dù những bất đồng cơ bản vẫn còn rất lớn.