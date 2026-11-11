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Đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ bước sang ngày thứ 2: Vai trò của châu Âu gây bất đồng

Thứ Tư, 06:39, 11/11/2026
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VOV.VN - Vòng đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi bước sang ngày thứ hai (11/11) với nhiều bất đồng chưa được giải quyết. Trong khi Mỹ muốn châu Âu tham gia trực tiếp tiến trình hòa đàm, Nga tiếp tục phản đối cách tiếp cận của châu Âu về ngừng bắn và bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Nga, Ukraine và Mỹ hôm nay (11/11) bước vào ngày đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sau khi ngày làm việc đầu tiên kết thúc mà chưa ghi nhận đột phá đáng kể. Dù Mỹ và Ukraine đưa ra những đánh giá tích cực, các bên vẫn còn nhiều bất đồng về lãnh thổ, điều kiện ngừng bắn và cơ chế bảo đảm an ninh hậu xung đột. Đáng chú ý, vai trò của châu Âu cũng đang trở thành một vấn đề gây tranh cãi, có thể ảnh hưởng đến triển vọng đạt thỏa thuận. 

Theo các nguồn tin, chương trình nghị sự của vòng đàm phán tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính: chấm dứt giao tranh, bảo đảm an ninh sau xung đột, phục hồi kinh tế Ukraine và các vấn đề nhân đạo. Ngày làm việc đầu tiên chủ yếu đề cập cơ chế giám sát ngừng bắn và những cam kết an ninh lâu dài, trong khi vấn đề lãnh thổ, một trong những nội dung khó khăn nhất, dự kiến được thảo luận sâu hơn trong ngày hôm nay.

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Các thành viên của phái đoàn Ukraine (bên phải) và Nga (bên trái) đang tiến hành đàm phán với sự trung gian của Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Abu Dhabi. Ảnh: RIA NOVOSTI

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá các cuộc thảo luận đầu tiên diễn ra hiệu quả. Ông đồng thời nhấn mạnh mục tiêu mở rộng tiến trình đàm phán ba bên với sự tham gia trực tiếp của các nước châu Âu.

"Tôi vừa nhận được thông tin cập nhật và có thể nói các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi diễn ra rất hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm và chưa thể kỳ vọng vấn đề được giải quyết trong một sớm một chiều. Điều quan trọng là các nước châu Âu đang tham gia thảo luận và phối hợp chặt chẽ với các đại diện của Mỹ. Mục tiêu của chúng tôi là mở rộng khuôn khổ đàm phán ba bên hiện nay giữa Mỹ, Nga và Ukraine, để các nước châu Âu có thể trực tiếp tham gia tiến trình này."

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng đánh giá cuộc gặp mang tính xây dựng và khá thực chất. Theo ông, các bên đã trao đổi về vấn đề trao trả tù binh, các biện pháp giảm leo thang và cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine.

Nga chưa công bố đánh giá cụ thể về kết quả ngày đàm phán đầu tiên. Tuy nhiên, phát biểu tại Moscow, Ngoại trưởng Sergey Lavrov tái khẳng định lập trường phản đối một lệnh ngừng bắn tạm thời, cũng như khả năng triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine sau xung đột.

"Những tuyên bố gần đây từ Brussels và các thủ đô EU đều nhấn mạnh yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng chỉ có thể thảo luận về khuôn khổ an ninh sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, cách tiếp cận này chỉ nhằm tạo thêm thời gian để Ukraine khôi phục năng lực quân sự và bù đắp những tổn thất trên chiến trường. Nga không chấp nhận điều đó và đã nhiều lần khẳng định lập trường này."

Những tuyên bố trên cho thấy sự khác biệt không chỉ nằm ở điều kiện ngừng bắn mà còn ở vai trò của châu Âu trong tiến trình đàm phán. Trong khi Mỹ muốn mở rộng thành phần đàm phán, Nga vẫn phản đối cách tiếp cận của châu Âu đối với vấn đề ngừng bắn và bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Một trong những phương án đang được xem xét là thiết lập cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình phòng thủ tập thể tương tự Điều 5 của Hiệp ước NATO. Tuy nhiên, chưa có thông tin về sự đồng thuận giữa các bên. Nga tiếp tục phản đối khả năng Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong khi Kyiv yêu cầu những cam kết an ninh có tính ràng buộc nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn xung đột.

Bên cạnh đó, vấn đề lãnh thổ tiếp tục là trở ngại lớn. Mặc dù xuất hiện những thông tin về khả năng thỏa hiệp, hai bên chưa công bố bất kỳ thay đổi nào trong lập trường chính thức.

Thu Hoài/VOV1
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