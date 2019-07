Đảng Bảo Thủ Anh công bố Thủ tướng mới vào ngày 23/7

Thủ tướng Anh Theresa May đã tuyên bố từ chức trước đó.

(Ảnh: LBC)

Cuộc đua giành vị trí chủ nhân ngôi nhà số 10 phố Downing, London giờ chỉ còn lại 2 ứng cử viên cuối cùng là Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt. Người chiến thắng sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Anh vào ngày 24/7 tới. Cho dù ai trong số 2 ứng cử viên đảm nhận vị trí này, người đó sẽ có nhiệm vụ vô cùng nặng nề, không chỉ đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu vào thời hạn 31/10 tới mà còn phải đối mặt với hàng loạt thách thức về đối ngoại, trong đó có căng thẳng đang gia tăng với Iran sau vụ bắt giữ các tàu chở dầu giữa Anh và Iran tại vùng Vịnh mới đây.



Thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh Theresa May ký với Liên minh châu Âu hồi cuối năm 2018 đã bị bác bỏ 3 lần tại Quốc hội Anh, buộc bà May phải xin gia hạn Brexit thêm hai lần từ ngày 29/3 như kế hoạch ban đầu tới ngày 31/10. Việc không được ủng hộ đối với thỏa thuận này khiến Thủ tướng May phải từ chức để nhường đường cho lãnh đạo mới tìm kiếm giải pháp tháo gỡ bế tắc Brexit.

Theo đánh giá của giới phân tích, việc thủ tướng mới của Anh chỉ còn khoảng 3 tháng để thúc đẩy tiến trình Brexit đã trì trệ suốt 3 năm qua làm gia tăng nguy cơ Brexit không thỏa thuận hoặc cũng có thể Brexit sẽ không bao giờ xảy ra./.