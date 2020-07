Đảng cầm quyền Nhật Bản kêu gọi hủy chuyến thăm của ông Tập Cận Bình

Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng liên minh cầm quyền Nhật Bản đang chuẩn bị hủy chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi Luật an ninh quốc gia của Trung Quốc được áp dụng tại Hong Kong. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình bị hoãn do đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 từng được dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng tháng 4/2020.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhau trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản năm 2019. Ảnh: Reuters

Dự thảo nghị quyết do đảng Dân chủ Tự do soạn thảo bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật an ninh quốc gia của Trung Quốc áp dụng tại Hong Kong, đồng thời kêu gọi chính phủ Nhật Bản có biện pháp phù hợp để bảo vệ công dân Nhật Bản tại Hong Kong, cũng như cân nhắc hỗ trợ người dân Hong Kong.

Trước đó, trên các diễn đàn, Nhật Bản đã thường xuyên bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đưa ra Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ trong nhiều khuôn khổ bao gồm Hội nghị Thượng đỉnh G7 để giải quyết vấn đề này.

Trong một phát biểu tại cuộc họp Ủy ban ngân sách Hạ viện, Thủ tướng Abe Shinzo khẳng định, Nhật Bản sẽ nỗ lực để có thể đưa ra một Tuyên bố chung thể hiện sự lo ngại đối với vấn đề HongKong tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 dự kiến tổ chức tại Mỹ, một sự kiện hiện cũng đang bị hoãn do dịch Covid-19./.