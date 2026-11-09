Đảng Dân chủ chuẩn bị điều tra loạt quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries tuyên bố ủng hộ nghị quyết luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, cáo buộc ông lạm dụng quyền lực, làm suy yếu an ninh quốc gia và phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến với Iran, vốn khiến giá năng lượng tăng cao và gây thêm sức ép đối với người tiêu dùng Mỹ. Ông Hakeem Jeffries nhiều khả năng sẽ giữ chức Chủ tịch Hạ viện trong tháng 1 tới khi đảng Dân chủ chính thức nắm cơ quan này.

Theo kế hoạch, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie có thể trình lại nghị quyết đề nghị luận tội Bộ trưởng Quốc phòng ngay trong tuần này. Nghị quyết bao gồm 8 điều khoản cáo buộc, trong đó có nội dung liên quan đến việc vi phạm Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo vệ Bộ trưởng Quốc phòng, khẳng định không có ý định thay thế ông. Về phần mình, ông Hegseth bác bỏ các cáo buộc và cho rằng nỗ lực luận tội mang động cơ chính trị.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Không chỉ nhắm tới Bộ trưởng Quốc phòng, đảng Dân chủ còn lên kế hoạch mở rộng hoạt động giám sát đối với nhiều nhân vật thân cận với Tổng thống Trump khi Quốc hội khóa mới bắt đầu làm việc vào tháng 1/2027.

Hạ nghị sĩ Robert Garcia, người dự kiến đứng đầu Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho biết các cuộc điều tra có thể tập trung vào vai trò của tỷ phú Elon Musk trong chương trình cắt giảm nhân sự và tái cơ cấu bộ máy liên bang, cũng như ảnh hưởng của tân Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đối với chính sách siết chặt nhập cư.

Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, người dự kiến lãnh đạo Ủy ban Ngân hàng, cũng cảnh báo sẽ tăng cường giám sát các doanh nghiệp bị cáo buộc có hành vi gây thiệt hại cho người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Những kế hoạch này báo hiệu khả năng gia tăng đối đầu giữa Nhà Trắng và Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, các cuộc điều tra và đề xuất luận tội vẫn phải trải qua những thủ tục pháp lý và chính trị cần thiết, trong khi chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ các quan chức và đồng minh trước những cáo buộc mà họ cho là mang động cơ đảng phái.