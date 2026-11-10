Đảng Dân chủ đánh mạnh vào chiến dịch trục xuất nhập cư của Tổng thống Trump

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, ông Hakeem Jeffries cho rằng kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11 cho thấy cử tri Mỹ mong muốn thay đổi cách điều hành đất nước, đặc biệt đối với những chính sách gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Trump. Ông khẳng định các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện sẽ kiên quyết phản đối việc sử dụng tiền ngân sách liên bang để tiếp tục mở rộng chiến dịch trục xuất người nhập cư không có giấy tờ.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, ông Hakeem Jeffries. Ảnh: Reuters

Theo lãnh đạo phe Dân chủ, nguồn lực ngân sách cần được ưu tiên cho các biện pháp giảm chi phí sinh hoạt và cải thiện đời sống người dân Mỹ, thay vì tài trợ cho những hoạt động thực thi luật nhập cư mà ông cho rằng đã gây tổn hại đến các gia đình và cộng đồng nhập cư trong hai năm qua.

Ông Jeffries đồng thời cho biết đảng Dân chủ sẽ tiếp tục thúc đẩy Đạo luật Giấc mơ và Lời hứa của nước Mỹ, nhằm tạo điều kiện cho một số nhóm người nhập cư được hưởng quy chế cư trú hợp pháp lâu dài và có cơ hội nhập quốc tịch Mỹ.

Ngoài chính sách nhập cư, ông Jeffries cũng công bố kế hoạch thúc đẩy luật cấm các thành viên Quốc hội Mỹ giao dịch cổ phiếu. Đây được xem là một trong những biện pháp nhằm hạn chế xung đột lợi ích và khôi phục lòng tin của công chúng đối với cơ quan lập pháp liên bang.

Đáng chú ý, lãnh đạo phe Dân chủ tuyên bố ủng hộ nghị quyết luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, liên quan đến vai trò của ông trong cuộc chiến với Iran. Ông Jeffries cáo buộc người đứng đầu Lầu Năm Góc lạm dụng quyền lực, vi phạm các nguyên tắc hiến pháp và góp phần đẩy nước Mỹ vào một cuộc xung đột quân sự tốn kém.

Theo ông Jeffries, cuộc chiến Iran đã làm gia tăng giá nhiên liệu, gây thêm sức ép lên chi phí sinh hoạt và ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia Mỹ. Ông cũng cho rằng các hoạt động quân sự của Washington không đạt được mục tiêu làm suy yếu Iran như chính quyền Tổng thống Trump từng kỳ vọng.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ chuẩn bị tiếp quản quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1/2027, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, việc thực hiện các ưu tiên lập pháp vẫn phụ thuộc vào khả năng đạt được đồng thuận tại Quốc hội và phản ứng của Nhà Trắng.

Cuộc họp báo cũng diễn ra trước cuộc bầu chọn lãnh đạo mới của nhóm nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện. Ông Jeffries cho biết sẽ tiếp tục vận động sự ủng hộ của các đồng nghiệp nhằm duy trì vị trí lãnh đạo, bất chấp những ý kiến trong nội bộ đảng cho rằng phe Dân chủ cần có lập trường cứng rắn hơn đối với chính quyền Tổng thống Trump.