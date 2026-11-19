Với sự ủng hộ áp đảo từ các nghị sĩ cùng đảng, Hakeem Jeffries đang đứng trước cơ hội trở thành người da màu đầu tiên giữ chức

Trong cuộc bỏ phiếu kín ngày 18/11, ông Hakeem Jeffries nhận được 251 phiếu ủng hộ và 11 phiếu phản đối, qua đó chính thức giành đề cử của đảng Dân chủ cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Không có ứng cử viên nào ra tranh cử với ông Jeffries, bất chấp những ý kiến chỉ trích từ một bộ phận nghị sĩ và các nhà hoạt động cấp tiến muốn đảng có đường hướng lãnh đạo mới và quyết liệt hơn.

Trước cuộc bỏ phiếu, một số đồng minh của ông Jeffries đề xuất thông qua đề cử bằng hình thức biểu quyết đồng thuận, không cần kiểm phiếu. Tuy nhiên, ông Jeffries yêu cầu tiến hành bỏ phiếu chính thức để tất cả nghị sĩ Dân chủ có cơ hội thể hiện quan điểm ủng hộ hoặc phản đối. Ông cho rằng cách làm này tương tự quy trình mà đảng Dân chủ từng áp dụng khi đề cử bà Nancy Pelosi trở lại vị trí Chủ tịch Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018.

Đề cử lãnh đạo đảng Hakeem Jeffries làm Chủ tịch Hạ viện trong nhiệm kỳ Quốc hội mới. Ảnh: Reuters

Sau cuộc bỏ phiếu, 7 trong số 11 nghị sĩ phản đối ông Jeffries đã ra tuyên bố chung, cho rằng ban lãnh đạo đảng cần có những cam kết mạnh mẽ hơn đối với các ưu tiên chính sách mà cử tri mong đợi. Những vấn đề được nêu bao gồm chương trình bảo hiểm y tế toàn dân, cải cách hoạt động thực thi luật nhập cư, hạn chế ảnh hưởng của tiền bạc trong chính trị và thay đổi chính sách của Mỹ đối với cuộc xung đột tại Gaza.

Ông Jeffries, 56 tuổi, từng là luật sư và nghị sĩ bang New York trước khi được bầu vào Quốc hội liên bang. Ông trở thành lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện năm 2023, kế nhiệm bà Nancy Pelosi. Trong chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, ông Jeffries đã vận động tại nhiều bang, góp phần giúp đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.

Theo dự báo, đảng Dân chủ sẽ giành 259 ghế tại Hạ viện khóa mới, mức đa số lớn nhất của đảng trong 35 năm. Kết quả này mang lại cho ông Jeffries lợi thế đáng kể trước cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện dự kiến diễn ra ngày 3/1/2027.

Nếu được bầu vào ngày 3/1 tới, ông Jeffries sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ, đồng thời nắm giữ vị trí đứng thứ hai trong thứ tự kế nhiệm Tổng thống, sau Phó Tổng thống.