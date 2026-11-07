Đảng Dân chủ Mỹ lên kế hoạch thúc đẩy hàng loạt dự luật quản lý trí tuệ nhân tạo

Theo các nghị sĩ, trợ lý Quốc hội và đại diện các tổ chức vận động chính sách, những dự luật sắp tới sẽ tập trung bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ giá điện tăng do sự mở rộng của các trung tâm dữ liệu, yêu cầu kiểm định độc lập về an toàn đối với các hệ thống AI tiên tiến, đồng thời làm rõ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp khi sản phẩm gây thiệt hại. Kế hoạch này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với Quốc hội do đảng Cộng hòa lãnh đạo trước đây, vốn chủ yếu ưu tiên thúc đẩy phát triển AI và không thông qua các đạo luật hạn chế một số khía cạnh của công nghệ này.

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Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, người dự kiến trở thành lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện cho biết, bảo vệ người tiêu dùng trước chi phí năng lượng gia tăng do các trung tâm dữ liệu sẽ là một trong những ưu tiên trong năm tới. Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ và đại diện các tổ chức vận động chính sách cho rằng việc nắm quyền lãnh đạo các ủy ban Quốc hội sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các đề xuất lập pháp, triệu tập lãnh đạo các tập đoàn công nghệ ra điều trần và tăng cường giám sát hoạt động phát triển AI.

Tuy nhiên, khả năng các dự luật trở thành luật vẫn gặp nhiều trở ngại khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục phản đối việc áp đặt các quy định bắt buộc đối với AI. Theo một chuyên gia nghiên cứu chính sách tài chính, đảng Dân chủ có thể tìm cách đưa các quy định quản lý công nghệ này vào những dự luật thường kỳ mà Quốc hội phải thông qua hằng năm nhằm tăng cơ hội thúc đẩy các đề xuất.

Kế hoạch tăng cường quản lý AI được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ giảm mạnh ngày 5/11, do lo ngại Quốc hội khóa mới có thể làm chậm tốc độ phát triển AI và các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng công nghệ không mang lại lợi nhuận tương xứng.