English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đảng Dân chủ nhiều khả năng giành ghế cuối cùng chưa ngã ngũ tại Thượng viện Mỹ

Chủ Nhật, 05:12, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đảng Dân chủ đang tiến gần chiến thắng trong cuộc đua Thượng viện cuối cùng chưa xác định người thắng tại bang Alaska.

Đảng Dân chủ tiến gần chiến thắng trong cuộc đua Thượng viện tại Alaska

Kết quả kiểm phiếu cập nhật ngày 14/11 cho thấy ứng viên Mary Peltola tiếp tục nới rộng khoảng cách với thượng nghị sĩ đương nhiệm đảng Cộng hòa Dan Sullivan. Nếu giành chiến thắng, bà sẽ giúp đảng Dân chủ nâng số ghế tại Thượng viện lên 56.

Theo kết quả sơ bộ chiều 14/11, bà Mary Peltola đã giành khoảng 49,8% số phiếu lựa chọn đầu tiên, so với khoảng 46,1% của ông Dan Sullivan. Khoảng cách giữa hai ứng viên đã vượt 10.000 phiếu sau đợt cập nhật mới nhất, đưa cựu hạ nghị sĩ Dân chủ tới sát ngưỡng quá bán để thắng ngay mà không cần phân bổ phiếu theo thứ tự ưu tiên. Hiện còn khoảng 12 ngàn bầu phiếu chưa được kiểm đếm.

Dang dan chu nhieu kha nang gianh ghe cuoi cung chua nga ngu tai thuong vien my hinh anh 1
Theo kết quả sơ bộ chiều 14/11, bà Mary Peltola đã giành khoảng 49,8% số phiếu lựa chọn đầu tiên, so với khoảng 46,1% của ông Dan Sullivan (Ảnh: Reuters).

Bang Alaska áp dụng hình thức bỏ phiếu xếp hạng, trong đó cử tri sắp xếp các ứng viên theo thứ tự mong muốn. Nếu không ai giành quá 50% số phiếu lựa chọn đầu tiên, ứng viên ít phiếu nhất sẽ bị loại và phiếu được chuyển theo lựa chọn tiếp theo của cử tri. Quá trình này dự kiến diễn ra ngày 18/11 nếu cần thiết.

Ban vận động của bà Mary Peltola tuyên bố ông Dan Sullivan không còn khả năng đảo ngược kết quả. Tuy nhiên, tính đến chiều 14/11, đơn vị phân tích bầu cử vẫn chưa xác định người chiến thắng. Số phiếu còn lại sẽ quyết định liệu bà Mary Peltola có vượt ngưỡng 50% hay phải chờ kết quả phân bổ phiếu xếp hạng.

Nếu kết quả được xác nhận, bà Mary Peltola sẽ trở thành người bản địa Alaska đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ. Chiến thắng cũng sẽ chuyển chiếc ghế hiện do đảng Cộng hòa nắm giữ sang đảng Dân chủ, củng cố thêm thế đa số của đảng này sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

trump_5.jpg

Tổng thống Trump chỉ trích kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ ngày 8/11 tiếp tục chỉ trích kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cho rằng chiến thắng của đảng Dân chủ đã khiến nước Mỹ thụt lùi nghiêm trọng, đồng thời đặt nghi vấn về tính đáng tin cậy của kết quả kiểm phiếu tại một số bang, trong bối cảnh đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ấn Độ và Mỹ tiến gần thỏa thuận thương mại - New Delhi kỳ vọng lợi thế thuế quan
Ấn Độ và Mỹ tiến gần thỏa thuận thương mại - New Delhi kỳ vọng lợi thế thuế quan

VOV.VN - Ngày 14/11, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cho biết nước này và Mỹ đã giải quyết phần lớn những bất đồng trong đàm phán thỏa thuận thương mại song phương và đang tiến gần đến giai đoạn hoàn tất.

Ấn Độ và Mỹ tiến gần thỏa thuận thương mại - New Delhi kỳ vọng lợi thế thuế quan

Ấn Độ và Mỹ tiến gần thỏa thuận thương mại - New Delhi kỳ vọng lợi thế thuế quan

VOV.VN - Ngày 14/11, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cho biết nước này và Mỹ đã giải quyết phần lớn những bất đồng trong đàm phán thỏa thuận thương mại song phương và đang tiến gần đến giai đoạn hoàn tất.

FBI điều tra nguyên nhân sự cố khiến hàng không Mỹ tê liệt
FBI điều tra nguyên nhân sự cố khiến hàng không Mỹ tê liệt

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét nguyên nhân sự cố viễn thông nghiêm trọng khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải đình chỉ hoạt động cất cánh trên toàn quốc.

FBI điều tra nguyên nhân sự cố khiến hàng không Mỹ tê liệt

FBI điều tra nguyên nhân sự cố khiến hàng không Mỹ tê liệt

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét nguyên nhân sự cố viễn thông nghiêm trọng khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải đình chỉ hoạt động cất cánh trên toàn quốc.

Mỹ mở lại không phận sau sự cố hàng không nghiêm trọng
Mỹ mở lại không phận sau sự cố hàng không nghiêm trọng

VOV.VN - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc sau sự cố liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy và hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt tại sân bay. Tuy nhiên, hoạt động hàng không sẽ cần thêm thời gian để trở lại bình thường.

Mỹ mở lại không phận sau sự cố hàng không nghiêm trọng

Mỹ mở lại không phận sau sự cố hàng không nghiêm trọng

VOV.VN - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc sau sự cố liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy và hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt tại sân bay. Tuy nhiên, hoạt động hàng không sẽ cần thêm thời gian để trở lại bình thường.

Trung Quốc lại kêu gọi Mỹ tăng cường hợp tác AI
Trung Quốc lại kêu gọi Mỹ tăng cường hợp tác AI

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 13/11 một lần nữa kêu gọi Trung-Mỹ tôn trọng lẫn nhau, tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trung Quốc lại kêu gọi Mỹ tăng cường hợp tác AI

Trung Quốc lại kêu gọi Mỹ tăng cường hợp tác AI

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 13/11 một lần nữa kêu gọi Trung-Mỹ tôn trọng lẫn nhau, tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tàu chở hàng đâm tàu du lịch chở 129 hành khách tại Mỹ
Tàu chở hàng đâm tàu du lịch chở 129 hành khách tại Mỹ

VOV.VN - Một vụ va chạm giữa tàu chở hàng và tàu du lịch xảy ra trưa 13/11 trên sông Mississippi, tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Tàu du lịch chở 129 hành khách bị nghiêng và chìm một phần, khiến lực lượng chức năng phải triển khai cứu hộ khẩn cấp.

Tàu chở hàng đâm tàu du lịch chở 129 hành khách tại Mỹ

Tàu chở hàng đâm tàu du lịch chở 129 hành khách tại Mỹ

VOV.VN - Một vụ va chạm giữa tàu chở hàng và tàu du lịch xảy ra trưa 13/11 trên sông Mississippi, tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Tàu du lịch chở 129 hành khách bị nghiêng và chìm một phần, khiến lực lượng chức năng phải triển khai cứu hộ khẩn cấp.

Bê bối Nvidia lan tới Nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Bê bối Nvidia lan tới Nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump, khi bị quy trách nhiệm về những lỗ hổng trong kiểm soát xuất khẩu chip AI và mối quan hệ thân thiết với CEO Nvidia Jensen Huang.

Bê bối Nvidia lan tới Nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bê bối Nvidia lan tới Nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump, khi bị quy trách nhiệm về những lỗ hổng trong kiểm soát xuất khẩu chip AI và mối quan hệ thân thiết với CEO Nvidia Jensen Huang.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ