Đảng Dân chủ nhiều khả năng giành ghế cuối cùng chưa ngã ngũ tại Thượng viện Mỹ

Đảng Dân chủ tiến gần chiến thắng trong cuộc đua Thượng viện tại Alaska

Kết quả kiểm phiếu cập nhật ngày 14/11 cho thấy ứng viên Mary Peltola tiếp tục nới rộng khoảng cách với thượng nghị sĩ đương nhiệm đảng Cộng hòa Dan Sullivan. Nếu giành chiến thắng, bà sẽ giúp đảng Dân chủ nâng số ghế tại Thượng viện lên 56.

Theo kết quả sơ bộ chiều 14/11, bà Mary Peltola đã giành khoảng 49,8% số phiếu lựa chọn đầu tiên, so với khoảng 46,1% của ông Dan Sullivan. Khoảng cách giữa hai ứng viên đã vượt 10.000 phiếu sau đợt cập nhật mới nhất, đưa cựu hạ nghị sĩ Dân chủ tới sát ngưỡng quá bán để thắng ngay mà không cần phân bổ phiếu theo thứ tự ưu tiên. Hiện còn khoảng 12 ngàn bầu phiếu chưa được kiểm đếm.

Theo kết quả sơ bộ chiều 14/11, bà Mary Peltola đã giành khoảng 49,8% số phiếu lựa chọn đầu tiên, so với khoảng 46,1% của ông Dan Sullivan (Ảnh: Reuters).

Bang Alaska áp dụng hình thức bỏ phiếu xếp hạng, trong đó cử tri sắp xếp các ứng viên theo thứ tự mong muốn. Nếu không ai giành quá 50% số phiếu lựa chọn đầu tiên, ứng viên ít phiếu nhất sẽ bị loại và phiếu được chuyển theo lựa chọn tiếp theo của cử tri. Quá trình này dự kiến diễn ra ngày 18/11 nếu cần thiết.

Ban vận động của bà Mary Peltola tuyên bố ông Dan Sullivan không còn khả năng đảo ngược kết quả. Tuy nhiên, tính đến chiều 14/11, đơn vị phân tích bầu cử vẫn chưa xác định người chiến thắng. Số phiếu còn lại sẽ quyết định liệu bà Mary Peltola có vượt ngưỡng 50% hay phải chờ kết quả phân bổ phiếu xếp hạng.

Nếu kết quả được xác nhận, bà Mary Peltola sẽ trở thành người bản địa Alaska đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ. Chiến thắng cũng sẽ chuyển chiếc ghế hiện do đảng Cộng hòa nắm giữ sang đảng Dân chủ, củng cố thêm thế đa số của đảng này sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.