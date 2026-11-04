Theo bảng kết quả NBC News cập nhật vào khoảng 22h15 ngày 3/11 (giờ Washington), đảng Dân chủ đã giành chiến thắng tại 118 khu vực bầu cử Hạ viện, so với 61 khu vực của đảng Cộng hòa. Đáng chú ý, đảng Dân chủ đã giành thêm 5 ghế từ đối thủ. Không chỉ NBC News, các đánh giá trước bầu cử của CNN và Fox News cũng ghi nhận lợi thế đáng kể của đảng Dân chủ trong cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này.

Đảng Dân chủ nhiều khả năng giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ. Ảnh: Reuters

NBC News ước tính đảng Dân chủ có thể giành 244 trong tổng số 435 ghế Hạ viện, so với 191 ghế của đảng Cộng hòa. Nếu dự báo này trở thành hiện thực, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện với cách biệt 53 ghế, chấm dứt thế đa số của đảng Cộng hòa.

Trước đó, trong bản đánh giá công bố ngày 1/11, Fox News nhận định đảng Dân chủ có thể giành ít nhất 223 ghế Hạ viện, đồng thời đưa ra kịch bản đảng này đạt tới 240 ghế nếu giành chiến thắng tại phần lớn các khu vực cạnh tranh quyết liệt. Fox News cũng ghi nhận 19 cuộc đua Hạ viện có sự dịch chuyển theo hướng có lợi cho đảng Dân chủ trong tuần cuối cùng trước bầu cử.

Trong khi đó, kết quả tổng hợp các cuộc thăm dò được CNN công bố trước ngày bầu cử cho thấy đảng Dân chủ dẫn trước đảng Cộng hòa với tỷ lệ 52% so với 43% về mức độ ủng hộ đối với các ứng cử viên Hạ viện.

Diễn biến này mở ra cơ hội để lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries, trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hạ viện. Nếu đảng Dân chủ giành đa số và ông Jeffries được bầu vào vị trí này, đây sẽ là một cột mốc lịch sử trong chính trường Mỹ.

Việc đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện cũng có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong quan hệ giữa Quốc hội và Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn, cùng những trở ngại trong việc thúc đẩy các chương trình lập pháp về ngân sách, thuế và nhập cư trong hai năm cuối nhiệm kỳ.