Đánh bại IS, Syria kiểm soát vùng biên giới chiến lược giáp Israel

Một binh sĩ quân đội Syria vẫy cờ chiến thắng tại Quneitra. Một đứa trẻ tại Quneitra cầm cờ Syria sau khi khu vực này sạch bóng khủng bố IS. Các lực lượng ủng hộ quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad ăn mừng chiến thắng. Người dân chụp ảnh sau khi khủng bố IS bị đánh bật. Người dân và các lực lượng Syria vui mừng trước chiến thắng khủng bố. Những chiếc ô tô cháy trơ khung tại vùng chiến sự Quneitra. Các lực lượng Syria tiến vào kiểm soát Quneitra. Ngày 22/7, quân đội chính phủ Syria thông báo chuẩn bị mở cuộc tấn công nhằm vào nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực biên giới phía Tây Nam giáp với Jordan và Israel. Với sự hỗ trợ của không quân Nga, quân đội Syria đặt mục tiêu giải phóng khu vực biên giới với Jordan và Israel IS trong vòng 1 tuần Hình ảnh bom đạn ác liệt trong tuần qua tại Quneitra. Mưa bom... Bão đạn... trong chiến dịch giải phóng Quneitra từ tay IS. Khói đen bốc lên từ vùng chiến sự. Cuộc chiến tại Quneitra nhìn từ biên giới Israel./.

Một binh sĩ quân đội Syria vẫy cờ chiến thắng tại Quneitra. Một đứa trẻ tại Quneitra cầm cờ Syria sau khi khu vực này sạch bóng khủng bố IS. Các lực lượng ủng hộ quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad ăn mừng chiến thắng. Người dân chụp ảnh sau khi khủng bố IS bị đánh bật. Người dân và các lực lượng Syria vui mừng trước chiến thắng khủng bố. Những chiếc ô tô cháy trơ khung tại vùng chiến sự Quneitra. Các lực lượng Syria tiến vào kiểm soát Quneitra. Ngày 22/7, quân đội chính phủ Syria thông báo chuẩn bị mở cuộc tấn công nhằm vào nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực biên giới phía Tây Nam giáp với Jordan và Israel. Với sự hỗ trợ của không quân Nga, quân đội Syria đặt mục tiêu giải phóng khu vực biên giới với Jordan và Israel IS trong vòng 1 tuần Hình ảnh bom đạn ác liệt trong tuần qua tại Quneitra. Mưa bom... Bão đạn... trong chiến dịch giải phóng Quneitra từ tay IS. Khói đen bốc lên từ vùng chiến sự. Cuộc chiến tại Quneitra nhìn từ biên giới Israel./.