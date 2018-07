Đánh bom liều chết nghi nhằm vào Phó Tổng thống Ápganixtan

Cảnh sát Ápganixtan hôm nay (22/7) cho biết, ít nhất 14 người đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra gần cửa chính của sân bay Kabul - nơi những người ủng hộ đứng chờ Phó Tổng thống nước này Abdul Rashid Dostum trở về nước, sau hơn 1 năm sống tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. Ảnh minh họa: AP.

Người phát ngôn cảnh sát thủ đô Kabul, Hashmat Stanikzai cho biết, vụ đánh bom khủng bố xảy ra lúc 17 giờ chiều nay 22/7, theo giờ địa phương, chỉ vài phút khi đoàn xe của Phó Tổng thống Abdul Rashid Dostum đi qua. Theo thông tin ban đầu, hầu hết số nạn nhân là dân thường và nhân viên an ninh. Phó Tổng thống Abdul Rashid Dostum an toàn sau vụ đánh bom trên.Tháng 5 năm ngoái, Phó Tổng thống Ápganixtan Abdul Rashid Dostum đã rời đất nước sang Thổ Nhĩ Kỳ sống khi bị cáo buộc tổ chức vụ bắt cóc và tra tấn một đối thủ chính trị. Ông đã bác bỏ những cáo buộc trên và cho biết mình rời đất nước với mục đích để đi kiểm tra sức khỏe và vì lý do gia đình.Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận tiến hành vụ đánh bom khủng bố trên./.

Số dân thường thiệt mạng cao kỷ lục vì bạo lực tại Afghanistan VOV.VN - Các cuộc tấn công xảy ra thường xuyên và có tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn, nhằm vào các thành phố lớn, khu vực đông dân cư. Mỹ sẽ đánh giá lại chiến lược tại Afghanistan sau 1 năm công bố? VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã có dấu hiệu thất vọng vì sự chậm trễ trong thực hiện các cam kết đưa ra sau gần 1 năm công bố chiến lược mới tại Nam Á. 60 nữ sinh Afghanistan bị đầu độc VOV.VN -Hôm nay (1/7), hơn 60 nữ sinh của một trường trung học tại tỉnh Parwan, Afghanistan đã bị đầu độc một cách bí ẩn. Afghanistan tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn với Taliban VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani hôm 30/6 đã tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương của Chính phủ với Taliban.