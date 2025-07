Đánh bom ở miền Nam Thái Lan khiến 2 binh sỹ bị thương

Theo Văn phòng quan hệ công chúng tỉnh Narathiwat, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, trong khi binh sỹ tuần tra tại khu vực làng Blatae thuộc huyện Rangae, một quả bom được gài ven đường đã phát nổ. Vụ nổ khiến 02 binh sỹ bị thương và hiện đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Cơ quan chức năng Thái Lan phong tỏa hiện trường vụ đánh bom tại huyện Ranggae, Narathiwat

Quân đội và cảnh sát tỉnh Narathiwat đã phong tỏa khu vực để tiến hành điều tra cũng như đảm bảo an toàn cho người dân. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ tấn công có thể được thực hiện nhằm mục đích gây bất ổn tại khu vực.

Trong tuần trước (ngày 28/6), cũng tại tỉnh Narathiwat, một nhóm gồm 15 đối tượng đã sử dụng vật liệu nổ tự chế và súng tấn công đồn an ninh tại khu vực Kia. Theo đó, lực lượng chức năng địa phương và các đối tượng đã giao tranh trong khoảng 15 phút trước khi số này bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ tấn công khiến 02 binh sỹ bị thương. Một số vật liệu nổ tự chế được bỏ lại hiện trường. Cơ quan chức năng đã rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng tại khu vực và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn.