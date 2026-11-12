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Đánh bom xe, một quân nhân Nga thiệt mạng gần St. Petersburg

Thứ Năm, 21:48, 12/11/2026
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VOV.VN - Một quân nhân Nga thiệt mạng sau khi chiếc xe ô tô do người này điều khiển bị đánh bom tại thành phố St. Petersburg hôm thứ Năm, các nhà điều tra cho biết.

Cảnh sát quân sự đã phong tỏa hiện trường trong khi các đội pháp y kiểm tra những mảnh vỡ. Một chiếc SUV bị hư hại được nhìn thấy nằm cạnh một chiếc xe buýt dường như không có hành khách và cũng có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Ukraine chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ nổ. Vụ việc được cho là mới nhất trong một loạt các vụ sát hại có chủ đích mà Nga cáo buộc Ukraine đứng sau.

Danh bom xe, mot quan nhan nga thiet mang gan st. petersburg hinh anh 1
Hình ảnh hiện trường.

Hình ảnh hiện trường cho thấy cảnh sát quân sự đã phong tỏa khu vực thuộc quận Pushkinsky của thành phố. Các nhà điều tra và chuyên gia pháp y đang tiến hành công việc tại đây. Một chiếc SUV màu xanh đậm bị phá hủy do bom nằm trên con đường vương vãi những mảnh vỡ sau vụ nổ. Bên cạnh chiếc xe là một chiếc xe buýt chở khách dường như không có người, cũng có dấu hiệu bị hư hại.

Ủy ban Điều tra Nga ra tuyên bố cho biết: “Các cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi sát hại một thành viên của lực lượng vũ trang”.

Nga từng cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ ám sát trước đây nhằm vào những quan chức quân sự cấp cao và những người có liên quan đến nỗ lực chiến tranh của Moscow. Trong một số vụ việc, các nguồn tin Ukraine nhận trách nhiệm, trong khi ở những vụ khác, họ phủ nhận liên quan.

Một quân nhân khác cũng đã thiệt mạng trong một vụ nổ ô tô tại chính khu vực này vào ngày 27/8. Các vụ đánh bom xe khác cũng xảy ra tại Moskva và Crimea trong những tháng gần đây.

Liên quan đến vụ sát hại hôm thứ Năm, tờ báo trực tuyến Fontanka đưa tin rằng một nghi phạm nam, 31 tuổi, đã bỏ trốn khỏi Nga. Theo Fontanka, nghi phạm đã gài bom vào mặt dưới chiếc ô tô của một đại tá sau ít nhất một tháng theo dõi mục tiêu. Tờ báo này dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết quả bom được vận chuyển vào Nga bằng khinh khí cầu từ các quốc gia vùng Baltic.

Tuy nhiên, danh tính của quân nhân thiệt mạng trong vụ nổ cũng như danh tính nghi phạm hiện chưa được các nguồn tin chính thức xác nhận.

Reuters cho biết hãng tin này chưa thể xác minh độc lập những thông tin do Fontanka công bố.

Theo Phương Anh/VTC News
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