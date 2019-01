Đánh bom xe ở Afghanistan: Gần 100 người thương vong, gồm cả trẻ em

PC_Article_AfterShare_1

Một vụ nổ bom bằng xe tải ở quận Green Village của thủ đô Kabul, Afghanistan đã khiến gần 100 người bị thương, trong đó có 23 trẻ em. Khu vực này cũng là nơi sinh sống của nhiều người nước ngoài và là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức phi chính phủ.

Vụ đánh bom bằng xe tải xảy ra ở Kabul, Afghanistan đã khiến 4 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương, trong đó có cả trẻ em. Ảnh: Twitter

Theo phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Basir Mujahid, một chiếc xe chở đầy chất nổ đã phát nổ tại khu vực này tối 14/1.

"Khu vực này đã bị phong tỏa và việc điều tra những kẻ tấn công đang được diễn ra", ông Mujahid nhận định với Reuters. Reuters cũng dẫn một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết vụ nổ đã phá hủy bức tường giữa Green Village và một văn phòng hải quan gần đó.

"Những khu nhà gần nơi bị đánh bom đều bị hư hại nặng nề. Các đơn vị của lực lượng cảnh sát đặc biệt đã được triển khai tại địa điểm này để kiểm tra xem liệu còn những kẻ tấn công nào nữa hay không" phát ngôn viên Bộ Nội vụ Najib Danish cho biết.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Công cộng Wahidullah Mayar đã xác nhận trên Twitter rằng vụ nổ đã gây ra nhiều thương vong, trong đó có cả các nạn nhân là trẻ em.

Quận Green Village là một khu vực có an ninh nghiêm ngặt trên tuyến đường Kabul-Jalalabad và được coi là “một khu trú ẩn an toàn, an ninh và được đảm bảo ở Kabul" cho các nhà thầu, các tổ chức phi chính phủ và khách du lịch. Đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên trong khu vực này những năm gần đây nhưng có lẽ là cuộc tấn công gây ra thương vong nhiều nhất.

Vụ nổ bom xảy ra trong bối cảnh đại diện ngoại giao Mỹ Zalmay Khalilzad đến khu vực này để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt sự can thiệp trong 17 năm qua của Mỹ. Ngoài Afghanistan, ông Khalilzad cũng được cho là sẽ tới Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc trong chuyến thăm dài 1 tuần./.

