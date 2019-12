Danh sách những điều khoản luận tội ông Trump phải đối mặt

Dưới đây là một số điều khoản luận tội mà ông Trump có thể sẽ phải đối mặt:

1. Tội hối lộ

Đảng Dân chủ đã mở cuộc điều tra hồi tháng 9/2019, tập trung vào cáo buộc Tổng thống Trump yêu cầu Ukraine tiến hành điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden - ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ, để tạo lợi thế cho ông về mặt chính trị.

Tổng thống Trump đang là tâm điểm của cuộc điều tra luận tội. Ảnh: Reuters.

Trong các phiên điều trần công khai tại Quốc hội, các quan chức chính quyền Tổng thống Trump cho biết, Nhà Trắng đã cố tình “đóng băng” số tiền viện trợ an ninh gần 400 triệu USD cho Ukraine để gây sức ép cho Tổng thống Zelensky. Bà Pelosi đã khép hành động của ông Trump là hành vi hối lộ trong cuộc họp báo hôm 14/11. Được yêu cầu giải thích về điều này, bà Pelosi nói: “Hối lộ là việc cấp hoặc từ chối hỗ trợ quân sự để đổi lấy tuyên bố công khai về cuộc điều tra giả mạo nhằm vào cuộc bầu cử. Đó là hối lộ”.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng có một sự nôn nóng rõ ràng để đóng khung “hành vi” của Tổng thống Trump vào tội hối lộ, vì đó không chỉ là một khái niệm dễ hiểu mà còn là một trong hai tội danh được đưa ra luận tội, đề cập cụ thể trong Hiến pháp Mỹ.

Hiến pháp quy định rõ ràng rằng một Tổng thống có thể bị luận tội vì“tội phản quốc, hối lộ cùng các tội phạm và hành vi sai trái nghiêm trọng khác”.

2. Lạm dụng quyền lực

Một số chuyên gia pháp lý tranh luận rằng thay vì cáo buộc Tổng thống Trump tội hối lộ dựa trên các thỏa thuận liên quan đến Ukraine, phe Dân chủ tại Hạ viện nên khép hành vi của ông vào tội lạm quyền.

Hối lộ chính trị là một dạng tội danh được xác định rất hạn hẹp theo luật pháp của Mỹ và các đồng minh Cộng hòa của ông Trump có thể lập luận rằng đảng Dân chủ không đủ chứng cứ để chứng minh ông Trump đã phạm tội này.

Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng luận tội là một quá trình chính trị, chứ không phải là một thủ tục tố tụng tại tòa án và phe Dân chủ không bắt buộc phải áp dụng định nghĩa hối lộ trong bộ luật hình sự Mỹ

3. Cản trở Quốc hội

Việc ông Trump từ chối tuân thủ các trát triệu tập của Quốc hội do các nhà điều tra luận tội ở Hạ viện ban hành có thể tạo thành cơ sở cho cáo buộc cản trở Quốc hội.

Trong một báo cáo đưa ra hồi tuần này, phe Dân chủ tại Hạ viện cáo buộc ông Trump đã cản trở cuộc điều tra của họ, trong đó từ chối cung cấp các tài liệu liên quan và lời khai từ những cố vấn cấp cao của ông, cố gắng ngăn chặn các quan chức chính phủ ra điều trần, thậm chí đe dọa nhân chứng.

4. Cản trở tư pháp

Một số nghị sỹ Dân chủ tại Hạ viện đã tìm cách tập trung vào riêng vấn đề Ukraine, trong khi một số người khác tranh luận rằng ông Trump nên bị luận tội dựa trên báo cáo điều tra dài 448 trang do cựu Công tố viên Robert Mueller đưa ra hồi tháng 4/2019. Ông Mueller đã trình bày chi tiết về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 cũng như cáo buộc đội ngũ tranh cử của ông Trump thông đồng với Moscow.

Báo cáo của ông Mueller cũng trích dẫn 10 trường hợp cụ thể chứng minh ông Trump đã cản trở cuộc điều tra. Trong báo cáo, Tổng thống Trump không được minh oan về cáo buộc cản trở công lý nhưng sau đó Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã ra quyết định rằng ông Trump không phạm tội danh này.

Nếu Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua các điều khoản luận tội với đa số phiếu ông Trump sẽ phải đối mặt phiên tòa tại Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa hiện giữ 53 ghế so với 47 ghế của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, nhiều động thái từ đảng Cộng hòa đang kiểm soát Thượng viện cho thấy việc loại bỏ ông Trump là điều khó xảy ra. Nhiều thành viên trong đảng này đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống, cho rằng hành động của ông Trump không có nghĩa là hành vi bị buộc tội và đảng Dân chủ đang thúc đẩy một cuộc điều tra đảng phái và đang tìm mọi lý do để hạ bệ Tổng thống đương nhiệm./.

Hạ viện đòi luận tội, Tổng thống Trump tự tin sẽ chiến thắng VOV.VN - Trong khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tuyên bố ông Trump sẽ bị luận tội thì Tổng thống Mỹ khẳng định rằng ông và đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng.

Hạ viện Mỹ kêu gọi soạn thảo các điều khoản luận tội Tổng thống Trump VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosy cho biết đã chỉ thị cho một ủy ban Hạ viện soạn thảo các điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump.