Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự hoan nghênh Pháp rút quân

Chính quyền quân sự Niger trong thông báo chính thức công bố ít giờ sau khi Tổng thống Pháp Emanuel Macron tuyên bố sẽ rút Đại sứ Sylvain Itte và sau đó là toàn bộ 1.500 binh sỹ Pháp đang đồn trú tại Niger về nước, khẳng định đây là bước đi quan trọng hướng tới chủ quyền và là chiến thắng lịch sử cho ý nguyện và sự kiên định của người dân Niger.

Binh sỹ Niger bảo vệ bên ngoài căn cứ Pháp ở Niamey. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, hàng nghìn người dân ở thủ đô Niamey đã đổ xuống đường biểu tình ăn mừng. Những người biểu tình tập trung ở phía trước Đại sứ quán Pháp và lối đi chính dẫn vào căn cứ Pháp gần sân bay Niamey, mang theo cờ, biểu ngữ, nhảy múa và hô vang các khẩu hiệu mừng chiến thắng.

Trước đó, phát biểu trên truyền hình Pháp đêm qua, Tổng thống Macron tuyên bố rút Đại sứ tại Niamey về nước và chấm dứt toàn bộ các thỏa thuận hợp tác quân sự với Niger. Theo đó, toàn bộ lực lượng Pháp sẽ rời khỏi Niger trước cuối năm nay.

Quan hệ giữa Niger và Pháp rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Niger Mohammed Bazoum do quân đội nước này tiến hành đêm 26/7 vừa qua. Chính quyền quân sự do lực lượng đảo chính lập ra đã ra lệnh trục xuất Đại sứ Pháp tại Niamey, đồng thời tuyên bố hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự đã kí với Pháp, đồng nghĩa với việc Pháp phải rút toàn bộ lực lượng ra khỏi Niger.