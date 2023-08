Đảo chính tại Niger: Quân đội được đặt trong tình trạng báo động

Lệnh báo động với quân đội Niger được chính quyền quân sự nước này đưa ra chỉ ít giờ sau khi các nhà lãnh đạo Cộng đồng kinh tế Tây Phi ra tuyên bố khẳng định để ngỏ mọi khả năng trong nỗ lực khôi phục trật tự Hiến pháp tại Niger, bao gồm cả biện pháp quân sự.

Các nước châu Âu sơ tán công dân do lo ngại nguy cơ xung đột ở Niger. Ảnh: Reuters

Cùng với đó, chính quyền quân sự Niger ra lệnh triển khai tăng cường lực lượng từ các địa phương về thủ đô Niamey để sẵn sàng ứng phó với khả năng can thiệp quân sự từ các nước láng giềng Tây Phi. Ít giờ sau đó, một số nguồn tin xác nhận có một lượng lớn binh sỹ và khí tài chiến đấu đã được điều động vào bên trong nội đô Niamey, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Cùng ngày, hàng nghìn người ủng hộ chính quyền quân sự đã tập trung biểu tình bên ngoài một căn cứ quân sự của Pháp ở thủ đô Niamey để bày tỏ sự phản đối kế hoạch can thiệp quân sự từ bên ngoài vào nước này. Những người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu lên án ECOWAS và Pháp, khẳng định sẽ sát cánh cùng nhau chống lại mọi âm mưu tấn công xâm lược đất nước.

Trong bối cảnh đó, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cho biết, tham mưu trưởng quân đội các quốc gia ECOWAS sẽ tiến hành cuộc họp đặc biệt tại Ghana vào tuần tới, nhằm thống nhất kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger theo quyết định của hội nghị thượng đỉnh tại Nigeria ngày 10/8.

Liên quan đến khả năng can thiệp quân sự của ECOWAS, Tổng thống Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Alassane Ouattara cam kết sẽ cử khoảng 850-1.100 binh sỹ (tương đương quân số một lữ đoàn), để tham gia chiến dịch can thiệp. Nhà lãnh đạo Bờ Biển Ngà đồng thời cho biết hai nước Nigeria và Benin cũng cam kết sẽ đóng góp binh sỹ tham gia lực lượng can thiệp quân sự vào Niger, nhưng không cho biết con số cụ thể.

Trong diễn biến đáng chú ý liên quan đến vấn đề này, báo Wall Street Journal của Mỹ hôm qua dẫn một nguồn tin quân sự trong ECOWAS nói rằng việc chuẩn bị cho một kế hoạch can thiệp quân sự của khối này vào Niger cần khoảng 6 tháng, tức tới đầu năm 2024. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không thể có ngay một kế hoạch can thiệp quân sự tức thì vào Niger như một số dự báo trước đó.