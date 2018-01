Đao phủ Râu Trắng của IS đã thoát thân ngay sau khi sa lưới

Kẻ hành quyết khét tiếng nhất của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có biệt danh Râu Trắng đã thoát thân chỉ vài phút sau khi bị lực lượng an ninh Iraq bắt giữ tại thành phố Mosul, miền bắc nước này.

Tên Abu Omer với biệt danh Râu Trắng. Ảnh: Dailymail

Tên Abu Omer, khét tiếng với các vụ hành quyết bằng cách ném những con tin bị IS bắt giữ từ trên cao xuống đất hoặc ném đá tù nhân đến chết, đã bị bắt khi cảnh sát lần tìm ra nơi ở của hắn từ những manh mối do người dân địa phương tiết lộ. Tuy nhiên, tên này đã đươc thả ngay lập tức sau khi đưa hối lộ 7.500 USD cho một số nhân viên an ninh tại đồn cảnh sát ở Mosul.

Ông Zuheir Hazzen el-Jaburi – một quan chức địa phương cho biết: “Tôi đã có mặt tại Mosul khi cảnh sát bắt giữ người đàn ông này. Tôi hỏi đó là ai và họ chứng minh rằng Abu Omer là một thành viên của IS. Sau khi bị bắt, tên này để lại một chiếc xe máy ở đồn. Sau đó tôi thấy chiếc xe không còn ở đó nữa. Một số nhân viên an ninh cho biết tên này đã được thả”.

Hiện tại, thành phố Mosul của Iraq không chỉ đối mặt với sự đe dọa của một số phiến quân IS cố thủ bên trong mà còn phải vật lộn với công cuộc tái thiết sau giao tranh. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, có khoảng 40.000 ngôi nhà cần được tu sửa và chi phí khắc phục hậu quả xung đột dự tính lên đến 100 tỉ USD./.