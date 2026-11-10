Đầu bếp kiện chủ nhà hàng sau khi bị đuổi việc vì từ chối bỏ dứa lên pizza

Đầu bếp có tên là Davide Tamburrella vừa kiện quản lý nhà La Costa Restaurant and Bar ở thành phố Brisbane vì đã đuổi việc anh sau khi anh từ chối cho dứa lên pizza. Tamburrella cho rằng, lý do đuổi việc này là không công bằng.

Anh Elliot Ingram, quản lý nhà hàng La Costa Restaurant and Bar. Nguồn: 7News

Elliot Ingram, quản lý nhà hàng cho biết, ông quyết định đuổi việc Davide Tamburrella sau khi anh này từ chối bỏ dứa lên pizza theo yêu cầu của khách hàng đến đây để tổ chức sinh nhật. Quản lý Ingram cho biết, việc khách hàng yêu cầu cho dứa lên pizza là một đề nghị có thể chấp nhận được nhưng Tamburrella cho rằng, với tư cách là một người Italy, việc cho dứa lên pizza là một sự xúc phạm đối với văn hóa của mình.

Tamburrella đã làm việc ở nhà hàng này từ tháng 1/2023 và đây là lần thứ 3 anh từ chối cho dứa lên pizza. Anh cũng cho biết đã nhiều lần thuyết phục quản lý hãy thấu hiểu văn hóa của người Italy trước yêu cầu cho dứa lên pizza.

Tamburrella đã kiện vụ việc này lên The Fair Work Commission. Tuy vậy, The Fair Work Commission đã bác bỏ vụ việc vì đơn yêu cầu được nộp sau thời gian quy định.