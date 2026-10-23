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Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump giúp Nga–Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn cục bộ

Thứ Sáu, 21:55, 23/10/2026
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VOV.VN - Ngày 23/10, Nhà Trắng thông báo Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã làm trung gian đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine. Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/10.

Theo thông báo của Nhà Trắng, Nga và Ukraine đã nhất trí tạm dừng toàn bộ hoạt động quân sự tại Oleshky, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, để thiết lập hành lang an toàn phục vụ cứu trợ nhân đạo. Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng đại diện của bà đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo hai nước, thống nhất các mục tiêu, quy trình kỹ thuật, thời gian và điều kiện thực hiện thỏa thuận.

Bà Melania Trump cho biết tình hình nhân đạo tại Oleshky đang hết sức nghiêm trọng. Người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, lương thực, nước sạch và thuốc men, trong khi các tuyến đường bị gài mìn và thành phố thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công quân sự.

Theo Nhà Trắng, trước xung đột, Oleshky có khoảng 24.000 cư dân, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.700 đến 2.000 người, chủ yếu là người cao tuổi, cùng khoảng 50 trẻ em. Khoảng 90% diện tích thành phố từng bị ngập sau sự cố vỡ đập Kakhovka.

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Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, các đại diện dân sự của Nga và Ukraine sẽ phối hợp đến từng hộ gia đình để đánh giá nhu cầu hỗ trợ. Những người muốn sơ tán sẽ được bố trí phương tiện di chuyển tới địa điểm mà họ lựa chọn, bao gồm cả khu vực do Nga hoặc Ukraine kiểm soát. Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng cho biết đã thu xếp để một tổ chức truyền thông độc lập của Mỹ theo dõi và ghi nhận quá trình triển khai nhằm bảo đảm nguyện vọng của người dân được tôn trọng.

Sáng kiến này bắt nguồn từ cuộc trao đổi riêng tại một sự kiện do bà Melania Trump tổ chức bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Sau đó, bà và đại diện đã sử dụng kênh liên lạc từng giúp đoàn tụ 34 trẻ em qua 6 đợt trước đó để thúc đẩy đàm phán giữa Nga và Ukraine. Hai bên đã thành lập các nhóm phối hợp giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp, bao gồm cả hoạt động rà phá bom mìn.

Cũng trong ngày 23/10, Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tổng cộng 540 người, với 270 người được trả tự do ở mỗi bên. Cuộc trao đổi diễn ra sau các cuộc tiếp xúc với các nhà đàm phán Mỹ hồi đầu tuần. Cả Nga và Ukraine đều đã xác nhận cuộc trao đổi.

Quang Trung/VOV-Washington
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