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Đệ nhất phu nhân Mỹ thông báo mở rộng thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine

Thứ Tư, 05:19, 28/10/2026
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VOV.VN - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 27/10 cho biết thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine đã được mở rộng ra ngoài thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, nhằm bảo đảm an toàn cho các đoàn xe vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và tạo điều kiện sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến sự.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, bà Melania Trump cho biết thời điểm bắt đầu thực hiện thỏa thuận đã được đẩy sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu, nhằm bảo vệ tính mạng người dân và đẩy nhanh việc cung cấp các mặt hàng cứu trợ thiết yếu. Phạm vi địa lý của lệnh ngừng bắn cũng được mở rộng ra các khu vực lân cận Oleshky thuộc tỉnh Kherson, tạo hành lang an toàn cho hoạt động nhân đạo.

Trước đó, ngày 23/10, Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Oleshky thông qua các nỗ lực trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ. Theo kế hoạch ban đầu, thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 29/10 đến ngày 1/11, tập trung vào việc thiết lập hành lang nhân đạo để cung cấp lương thực, thuốc men, nước sạch và hỗ trợ sơ tán người dân.

De nhat phu nhan my thong bao mo rong thoa thuan ngung ban giua nga va ukraine hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Oleshky nằm bên bờ sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine và hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Trước khi xung đột bùng phát năm 2022, thành phố có khoảng 24.000 cư dân. Hiện ước tính chỉ còn khoảng 1.700 đến 2.000 người, phần lớn là người cao tuổi, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực, thuốc men và các dịch vụ thiết yếu.

Giới chức Nga và Ukraine đã xác nhận việc triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực được chỉ định. Thỏa thuận này chỉ mang tính cục bộ, không đồng nghĩa với việc Nga và Ukraine chấm dứt giao tranh trên toàn bộ chiến tuyến. Các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực khác của Ukraine. Việc mở rộng thỏa thuận được xem là diễn biến mới trong những nỗ lực nhân đạo có sự tham gia của Mỹ, giữa lúc Washington tiếp tục thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga – Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm qua.

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Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh thông báo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine sắp được triển khai tại thị trấn Alyoshki, thuộc tỉnh Kherson, đồng thời kỳ vọng thỏa thuận sẽ giúp cải thiện tình hình nhân đạo và tạo điều kiện sơ tán dân thường an toàn.

Quang Trung/VOV-Washington
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