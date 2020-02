ĐH Australia, New Zealand tìm cách để sinh viên Trung Quốc nhập cảnh

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh Covid-19, chính quyền Australia và New Zealand đang duy trì lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả hành khách đến từ Trung Quốc đại lục, khiến sinh viên Trung Quốc không thể đến các nước này để bắt đầu năm học mới.

Sinh viên Trung Quốc ở Australia. Ảnh: NewsInAsia.

Nhưng lệnh cấm này nếu tiếp tục kéo dài sẽ gây thiệt hại hàng tỷ USD cho các trường đại học Australia và New Zealand, vốn phụ thuộc khá nhiều vào nguồn thu từ sinh viên quốc tế, đặc biệt là từ sinh viên Trung Quốc.



Trong những ngày gần đây, các trường đại học tại Australia đang gây sức ép đối với chính phủ nước này trong việc nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh để gần 100.000 sinh viên Trung Quốc kịp đến Australia nhập học.

Theo tính toán của giới phân tích tài chính, số sinh viên Trung Quốc theo học tại Australia hiện chiếm 28% trên tổng số gần 755.000 sinh viên quốc tế. Do vậy, sinh viên Trung Quốc không thể đến Australia nhập học sẽ gây thiệt hại cho ngành giáo dục nước này 1,4 tỉ USD trong năm nay. Và nếu tính tất cả các chi phí bao gồm thuê nhà, ăn uống, tiêu dùng và du lịch của sinh viên Trung Quốc thì nền kinh tế Australia có nguy cơ thiệt hại hơn 6 tỷ USD.

Ngoài ra, sinh viên Trung Quốc không thể đến Australia cũng khiến gần 1/4 số giáo viên đại học diện thời vụ tại Australia, tương đương hàng chục nghìn lao động có nguy cơ mất việc.

Trong khi đó tại New Zealand, lệnh cấm hành khách đến từ Trung Quốc cũng khiến hơn 11.000 sinh viên Trung Quốc không thể nước này nhập học. Các trường đại học tại New Zealand đã đề nghị chính phủ cho phép sinh viên Trung Quốc được “miễn trừ” lệnh cấm nhập cảnh cho kịp năm học mới.

Theo ông Chris Whelan, người đứng đầu hiệp hội các trường đại học New Zealand, lệnh cấm sinh viên Trung Quốc nhập cảnh sẽ khiến các trường đại học thất thu 110 triệu USD học phí. Ông Chris Whelan cũng đề nghị sinh viên Trung Quốc sau khi nhập cảnh sẽ được cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế nước này để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Tuy nhiên cho đến nay, chính phủ Australia và New Zealand đều khẳng định sẽ xem xét để giảm bớt thiệt hại từ lệnh cấm này đối với các trường đại học nhưng sẽ không có ngoại lệ đối với sinh viên Trung Quốc bởi an toàn và sức khỏe của người dân phải được đặt lên hàng đầu. Australia hiện duy trì lệnh cấm nhập cảnh đối với hành khách đến từ Trung Quốc đại lục đến ngày 22/2. Trong khi đó tại New Zealand, thời hạn của lệnh cấm này là ngày 23/2 sắp tới./.