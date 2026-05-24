Dịch Ebola đe dọa 10 nước châu Phi

Chủ Nhật, 05:54, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Congo và Uganda, cơ quan y tế Liên minh châu Phi ngày 23/5 cảnh báo căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao này đang có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia châu Phi.

 

Cụ thể, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh châu Phi, ông Jean Kaseya cảnh báo 10 quốc gia châu Phi gồm Angola, Burundi, Trung Phi, Cộng hòa Congo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania và Zambia, đang đối mặt rủi ro bùng phát dịch Ebola, căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao và đã cướp đi mạng sống của khoảng 180 người chỉ trong chưa đầy 2 tháng.

dich ebola de doa 10 nuoc chau phi hinh anh 1
Nhân viên y tế tiêm vaccine Ebola cho người dân châu Phi (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức độ rủi ro do dịch Ebola gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo, lên mức cao nhất là “rất cao”. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã tuyên bố dịch Ebola là tình trạng khẩn cấp quốc tế.

Theo các đánh giá khoa học, dịch Ebola có tỷ lệ tử vong từ 25 tới 40%, đồng thời chưa có vaccine ngăn ngừa lẫn thuốc đặc trị. Các đợt bùng phát dịch Ebola tại châu Phi trong nửa thế kỷ qua, đã cướp đi mạng sống của hơn 15.000 người.

Bá Thi/VOV-Cairo
Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới
VOV.VN - Các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Anh đang phát triển một loại vaccine mới nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo.

Hà Lan cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Ngày 22/05, một bệnh viện tại Hà Lan thông báo đã tiếp nhận và cách ly một bệnh nhân có "nghi ngờ" về khả năng nhiễm virus Ebola. Dự kiến, kết quả xét nghiệm chính thức sẽ có vào cuối tuần này.

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola, nhiều nước tăng cường giám sát y tế tại biên giới

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) lên “rất cao” ở cấp quốc gia và “cao” ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp.

