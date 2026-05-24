Dịch Ebola đe dọa 10 nước châu Phi

Cụ thể, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh châu Phi, ông Jean Kaseya cảnh báo 10 quốc gia châu Phi gồm Angola, Burundi, Trung Phi, Cộng hòa Congo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania và Zambia, đang đối mặt rủi ro bùng phát dịch Ebola, căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao và đã cướp đi mạng sống của khoảng 180 người chỉ trong chưa đầy 2 tháng.

Nhân viên y tế tiêm vaccine Ebola cho người dân châu Phi (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức độ rủi ro do dịch Ebola gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo, lên mức cao nhất là “rất cao”. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã tuyên bố dịch Ebola là tình trạng khẩn cấp quốc tế.

Theo các đánh giá khoa học, dịch Ebola có tỷ lệ tử vong từ 25 tới 40%, đồng thời chưa có vaccine ngăn ngừa lẫn thuốc đặc trị. Các đợt bùng phát dịch Ebola tại châu Phi trong nửa thế kỷ qua, đã cướp đi mạng sống của hơn 15.000 người.