Dịch Ebola vượt khỏi tâm dịch Congo, châu Phi khẩn cấp phối hợp ứng phó

Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, đến nay đã ghi nhận 204 ca tử vong trong tổng số 867 trường hợp nghi nhiễm Ebola tại ba tỉnh miền Đông nước này. Trong khi đó, Uganda cũng xác nhận thêm ba ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc lên 5 người kể từ khi dịch bệnh được phát hiện hồi giữa tháng 5.

Tại tâm dịch ở thành phố Bunia của CHDC Congo, các nhóm tình nguyện đang đi từng khu dân cư, trường học và chợ dân sinh để tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch. François Kasereka, một tình nguyện viên phòng chống Ebola, cho biết điều quan trọng nhất hiện nay là thay đổi thói quen tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và thi thể nạn nhân.

“Chúng tôi đang nỗ lực để người dân hình thành văn hóa rửa tay, không chạm vào người bệnh và đặc biệt là không chạm vào thi thể người chết”.

Các nhà chức trách cho biết công tác tuyên truyền vẫn gặp nhiều khó khăn do tâm lý hoang mang và thiếu tin tưởng tại một số khu vực. Thậm chí, hai trung tâm điều trị Ebola ở vùng bị ảnh hưởng nặng đã bị đốt phá.

Theo WHO, đợt bùng phát lần này do chủng virus Bundibugyo gây ra. Đây là một biến thể hiếm gặp hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Dịch bệnh đang tập trung tại tỉnh Ituri, khu vực vốn bị tàn phá bởi xung đột và bạo lực kéo dài, khiến nỗ lực kiểm soát dịch gặp nhiều trở ngại. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định tình hình hiện nay “đặc biệt khó khăn”, do virus đã âm thầm lây lan nhiều tuần trước khi được phát hiện.

Trước nguy cơ Ebola lan rộng, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cảnh báo ngoài Congo và Uganda, còn có thêm 10 quốc gia khác đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng, trong đó có Angola, Burundi, Rwanda, Kenya, Nam Sudan, Tanzania và Zambia. Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya cho biết cần khẩn cấp huy động 319 triệu USD để hỗ trợ các nước ứng phó dịch bệnh: “Chúng ta cần 319 triệu USD để giúp các quốc gia được liệt kê ở đây bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda, Nam Sudan và các quốc gia có nguy cơ khác ngăn chặn dịch bệnh. Có thông tin cho rằng hơn 75% số tiền này được dành cho Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda”.

Giới chức y tế châu Phi cho rằng tình trạng di chuyển xuyên biên giới và mất an ninh tại miền Đông Congo đang góp phần đẩy nhanh tốc độ lây lan của Ebola. Trước nguy cơ dịch lan rộng, Uganda kêu gọi tăng cường phối hợp quốc tế để ngăn Ebola vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Chúng tôi đã có cuộc thảo luận rất đáng chú ý với các nhóm kỹ thuật từ Cộng hòa Dân chủ Congo và chúng tôi rất vui khi được làm việc với giám đốc CDC châu Phi và tất cả các đối tác của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi cùng nhau hợp tác, cùng nhau sử dụng kỹ năng, cùng nhau sử dụng nguồn lực và cùng nhau giải quyết vấn đề vì đây không phải là vấn đề của Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây không phải là vấn đề của Uganda. Đây là vấn đề của chúng ta”, thư ký thường trực Bộ Y tế Uganda Diana Atwine nhấn mạnh.

Trong khi đó, nhiều nước bắt đầu siết chặt kiểm soát biên giới nhằm ngăn dịch xâm nhập. Uganda đình chỉ các tuyến giao thông công cộng tới Congo. Rwanda áp dụng cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh từng đi qua Congo, còn Mỹ mở rộng hạn chế nhập cảnh với những người từng đến vùng dịch trong vòng 21 ngày.

WHO cảnh báo số ca nhiễm thực tế có thể còn cao hơn nhiều do năng lực giám sát và truy vết tại các khu vực xung đột vẫn còn rất hạn chế.