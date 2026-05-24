中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dịch Ebola vượt khỏi tâm dịch Congo, châu Phi khẩn cấp phối hợp ứng phó

Chủ Nhật, 11:39, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại châu Phi khi số ca tử vong tiếp tục tăng nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới, buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải nâng mức cảnh báo lên “rất cao”.

Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, đến nay đã ghi nhận 204 ca tử vong trong tổng số 867 trường hợp nghi nhiễm Ebola tại ba tỉnh miền Đông nước này. Trong khi đó, Uganda cũng xác nhận thêm ba ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc lên 5 người kể từ khi dịch bệnh được phát hiện hồi giữa tháng 5.

dich ebola vuot khoi tam dich congo, chau phi khan cap phoi hop ung pho hinh anh 1
Dịch Ebola vượt khỏi tâm dịch Congo, châu Phi khẩn cấp phối hợp ứng phó. Ảnh: Reuters

Tại tâm dịch ở thành phố Bunia của CHDC Congo, các nhóm tình nguyện đang đi từng khu dân cư, trường học và chợ dân sinh để tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch. François Kasereka, một tình nguyện viên phòng chống Ebola, cho biết điều quan trọng nhất hiện nay là thay đổi thói quen tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và thi thể nạn nhân.

“Chúng tôi đang nỗ lực để người dân hình thành văn hóa rửa tay, không chạm vào người bệnh và đặc biệt là không chạm vào thi thể người chết”.

Các nhà chức trách cho biết công tác tuyên truyền vẫn gặp nhiều khó khăn do tâm lý hoang mang và thiếu tin tưởng tại một số khu vực. Thậm chí, hai trung tâm điều trị Ebola ở vùng bị ảnh hưởng nặng đã bị đốt phá.

Theo WHO, đợt bùng phát lần này do chủng virus Bundibugyo gây ra. Đây là một biến thể hiếm gặp hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Dịch bệnh đang tập trung tại tỉnh Ituri, khu vực vốn bị tàn phá bởi xung đột và bạo lực kéo dài, khiến nỗ lực kiểm soát dịch gặp nhiều trở ngại. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định tình hình hiện nay “đặc biệt khó khăn”, do virus đã âm thầm lây lan nhiều tuần trước khi được phát hiện.

Trước nguy cơ Ebola lan rộng, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cảnh báo ngoài Congo và Uganda, còn có thêm 10 quốc gia khác đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng, trong đó có Angola, Burundi, Rwanda, Kenya, Nam Sudan, Tanzania và Zambia. Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya cho biết cần khẩn cấp huy động 319 triệu USD để hỗ trợ các nước ứng phó dịch bệnh: “Chúng ta cần 319 triệu USD để giúp các quốc gia được liệt kê ở đây bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda, Nam Sudan và các quốc gia có nguy cơ khác ngăn chặn dịch bệnh. Có thông tin cho rằng hơn 75% số tiền này được dành cho Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda”.

Giới chức y tế châu Phi cho rằng tình trạng di chuyển xuyên biên giới và mất an ninh tại miền Đông Congo đang góp phần đẩy nhanh tốc độ lây lan của Ebola. Trước nguy cơ dịch lan rộng, Uganda kêu gọi tăng cường phối hợp quốc tế để ngăn Ebola vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Chúng tôi đã có cuộc thảo luận rất đáng chú ý với các nhóm kỹ thuật từ Cộng hòa Dân chủ Congo và chúng tôi rất vui khi được làm việc với giám đốc CDC châu Phi và tất cả các đối tác của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi cùng nhau hợp tác, cùng nhau sử dụng kỹ năng, cùng nhau sử dụng nguồn lực và cùng nhau giải quyết vấn đề vì đây không phải là vấn đề của Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây không phải là vấn đề của Uganda. Đây là vấn đề của chúng ta”, thư ký thường trực Bộ Y tế Uganda Diana Atwine nhấn mạnh.

Trong khi đó, nhiều nước bắt đầu siết chặt kiểm soát biên giới nhằm ngăn dịch xâm nhập. Uganda đình chỉ các tuyến giao thông công cộng tới Congo. Rwanda áp dụng cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh từng đi qua Congo, còn Mỹ mở rộng hạn chế nhập cảnh với những người từng đến vùng dịch trong vòng 21 ngày.

WHO cảnh báo số ca nhiễm thực tế có thể còn cao hơn nhiều do năng lực giám sát và truy vết tại các khu vực xung đột vẫn còn rất hạn chế.

vaccine_ebola.jpg

Dịch Ebola đe dọa 10 nước châu Phi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Congo và Uganda, cơ quan y tế Liên minh châu Phi ngày 23/5 cảnh báo căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao này đang có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia châu Phi.

Hồng Nhung/VOV1
Tag: Ebola chủng virus Bundibugyo hiếm gặp triệu chứng nhiễm virus Ebola biện pháp phòng dịch Ebola
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Lan cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola
Hà Lan cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Ngày 22/05, một bệnh viện tại Hà Lan thông báo đã tiếp nhận và cách ly một bệnh nhân có "nghi ngờ" về khả năng nhiễm virus Ebola. Dự kiến, kết quả xét nghiệm chính thức sẽ có vào cuối tuần này.

Hà Lan cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola

Hà Lan cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Ngày 22/05, một bệnh viện tại Hà Lan thông báo đã tiếp nhận và cách ly một bệnh nhân có "nghi ngờ" về khả năng nhiễm virus Ebola. Dự kiến, kết quả xét nghiệm chính thức sẽ có vào cuối tuần này.

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola, nhiều nước tăng cường giám sát y tế tại biên giới
WHO nâng cảnh báo dịch Ebola, nhiều nước tăng cường giám sát y tế tại biên giới

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) lên “rất cao” ở cấp quốc gia và “cao” ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp.

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola, nhiều nước tăng cường giám sát y tế tại biên giới

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola, nhiều nước tăng cường giám sát y tế tại biên giới

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) lên “rất cao” ở cấp quốc gia và “cao” ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp.

Thái Lan siết chặt kiểm soát y tế với hành khách đến từ vùng dịch Ebola
Thái Lan siết chặt kiểm soát y tế với hành khách đến từ vùng dịch Ebola

VOV.VN - Trước việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đợt bùng phát dịch bệnh Ebola gần đây là “tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế”, giới chức Thái Lan đã tăng cường sàng lọc và siết chặt các biện pháp kiểm soát y tế với hành khách đến từ các khu vực có nguy cơ cao.

Thái Lan siết chặt kiểm soát y tế với hành khách đến từ vùng dịch Ebola

Thái Lan siết chặt kiểm soát y tế với hành khách đến từ vùng dịch Ebola

VOV.VN - Trước việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đợt bùng phát dịch bệnh Ebola gần đây là “tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế”, giới chức Thái Lan đã tăng cường sàng lọc và siết chặt các biện pháp kiểm soát y tế với hành khách đến từ các khu vực có nguy cơ cao.

WHO nâng cảnh báo Ebola tại Congo lên mức “rất cao”
WHO nâng cảnh báo Ebola tại Congo lên mức “rất cao”

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo lên “rất cao” ở cấp quốc gia khi số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục tăng. WHO cũng đang xem xét sử dụng thuốc kháng virus Obeldesivir nhằm ngăn bệnh phát triển ở người từng tiếp xúc với Ebola.

WHO nâng cảnh báo Ebola tại Congo lên mức “rất cao”

WHO nâng cảnh báo Ebola tại Congo lên mức “rất cao”

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo lên “rất cao” ở cấp quốc gia khi số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục tăng. WHO cũng đang xem xét sử dụng thuốc kháng virus Obeldesivir nhằm ngăn bệnh phát triển ở người từng tiếp xúc với Ebola.

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi bị hoãn do dịch Ebola bùng phát
Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi bị hoãn do dịch Ebola bùng phát

VOV.VN - Ngày 21/5, Ấn Độ và Liên minh châu Phi thông báo Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi lần thứ tư, dự kiến diễn ra tại thủ đô New Delhi từ ngày 28 đến 31/5, sẽ được hoãn lại trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục bùng phát tại một số khu vực ở châu Phi.

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi bị hoãn do dịch Ebola bùng phát

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi bị hoãn do dịch Ebola bùng phát

VOV.VN - Ngày 21/5, Ấn Độ và Liên minh châu Phi thông báo Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi lần thứ tư, dự kiến diễn ra tại thủ đô New Delhi từ ngày 28 đến 31/5, sẽ được hoãn lại trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục bùng phát tại một số khu vực ở châu Phi.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ