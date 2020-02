Dịch nCoV tấn công nhiều nhà sản xuất ô tô và hàng không trên thế giới

Ngày 5/2, hàng ngàn hành khách và phi hành đoàn trên 2 chiếc tàu du lịch ở vùng biển châu Á đã phải cách ly để kiểm tra chủng virus corona mới (nCoV). Trong khi đó, các hãng hàng không, nhà sản xuất ô tô và các công ty toàn cầu khác cũng đang tính toán thiệt hại khi dịch bệnh bùng phát nhanh.

Hãng hàng không Cathay Pacific đã yêu cầu 27.000 nhân viên nghỉ 3 tuần không lương. Ảnh: Reuters

Vào ngày 11-12/2, hàng trăm chuyên gia sẽ tập trung tại Geneva, Thụy Sĩ để tìm biện pháp ngăn chặn sự bùng phát của chủng virus corona mới bằng cách đẩy nhanh nghiên cứu thuốc và vaccine, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết. Một nhóm nghiên cứu đa quốc gia do WHO dẫn đầu sẽ đến Trung Quốc trong thời gian sớm nhất.

WHO cũng nhấn mạnh rằng, hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả đối với nCoV và bác bỏ các thông tin về những bước đột phá trong điều trị những bệnh nhân nhiễm nCoV.

Tính đến nay, có 563 người đã thiệt mạng và 28.081 người nhiễm virus corona trên toàn thế giới.

Đã có 2 trường hợp thiệt mạng bên ngoài đại lục Trung Quốc, ở Philippines và Hong Kong. Cả 2 bệnh nhân đều nhiễm bệnh sau khi trở về từ thành phố Vũ Hán.

Chủng virus corona mới đã làm gián đoạn việc di chuyển bằng đường hàng không khi hơn 20 hãng hàng không đã ngừng mọi chuyến bay tới Trung Quốc. Mỹ đã cấm nhập cảnh người đã đến Trung Quốc trong 2 tuần qua.

Hong Kong cho biết, tất cả du khách đến từ Trung Quốc sẽ phải cách ly trong 2 tuần. Đài Loan cũng tuyên bố những người nước ngoài từng đến Trung Quốc trong 14 ngày qua sẽ bị cấm nhập cảnh.

Trong tuần này, tình trạng gián đoạn đã lan sang các tàu du lịch. Khoảng 3.700 người trên du thuyền tại Nhật Bản phải cách ly ít nhất 2 tuần sau khi các quan chức y tế xác nhận 10 hành khách trên tàu có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus corona mới.

Tại Hong Kong, 3.600 hành khách và phi hành đoàn đã phải cách ly trong tàu để kiểm tra y tế do 3 người trên tàu có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV trước đó.

Hãng hàng không Cathay Pacific đã yêu cầu 27.000 nhân viên nghỉ 3 tuần không lương do chủng virus corona mới bùng phát khiến lượng hành khách của hãng giảm mạnh. Họ cho biết tình hình hiện tại đang nghiêm trọng tương tự giai đoạn khủng hoảng tài chính thế giới năm 2009.

Công ty America Airlines Group và United Airlines cho biết, họ sẽ tạm dừng các chuyến bay đến và đi Hong Kong sau tuần này.

Sản xuất gián đoạn

Hãng ô tô Hyundai Motor sẽ ngừng sản xuất tại Hàn Quốc do sự gián đoạn nguồn cung phụ tùng.

Các nhà sản xuất ô tô toàn cầu đã mở rộng việc đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc theo yêu cầu của chính phủ. Trong đó có các nhà máy ô tô như Tesla, Ford, PSA Peugeot Citroen, Nissan và Honda Motor.

Hãng sản xuất máy bay Airbus đã kéo dài kế hoạch đóng cửa nhà máy lắp ráp cuối cùng tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Công ty Foxconn của Đài Loan, chuyên sản xuất điện thoại cho các nhà cung cấp toàn cầu như Apple, có kế hoạch khởi động lại các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc vào tuần tới. Tuy nhiên, có thể sẽ phải mất thêm ít nhất 1-2 tuần nữa để sản xuất có thể đi vào hoạt động.

Công ty sản xuất đồ thể thao Adidas của Đức cho biết, họ đang tạm thời đóng cửa nhiều cửa hàng tại Trung Quốc.

Ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế của Nhà Trắng cho biết, dịch nCoV sẽ trì hoãn sự gia tăng xuất khẩu dự kiến của Mỹ sang Trung Quốc theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 có hiệu lực trong tháng này.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, bà Christine Lagarde cho biết, chủng virus corona mới đang gây khó khăn cho nền kinh tế.

“Trong khi mối đe dọa từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung dường như đã giảm bớt, thì dịch nCoV là mối đe dọa mới đối với nền kinh tế”, bà Christine Lagarde nói.

Mối đe dọa lan truyền virus từ người sang người

Bằng chứng về sự lây lan từ người sang người của chủng virus corona mới bên ngoài Trung Quốc xuất hiện sau một hội nghị kinh doanh quốc tế ở Singapore vào tháng 1, có liên quan đến các trường hợp nhiễm virus được báo cáo ở Malaysia và Hàn Quốc.

Người dân đeo khẩu trang để phòng chống nhiễm nCoV tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Singapore - một trong những quốc gia ngoài Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát dịch SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) vào năm 2003, đã báo cáo 28 trường hợp nhiễm nCoV.

WHO đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát của chủng virus corona mới. Họ cũng nói rằng, đeo khẩu trang rất quan trọng trong việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, phụ nữ đang mang thai có thể lây nhiễm virus cho con của mình.

Khi được hỏi về các báo cáo khác nhau về những bước đột phá trong điều trị những bệnh nhân nhiễm nCoV, Tarik Jasarevic, phát ngôn viên của WHO cho biết: “Hiện chưa có phương pháp điều trị hiệu quả đối với 2019-nCoV”.

Nga cho biết sẽ mất từ 8-10 tháng để phát triển vaccine điều trị. Quốc gia này đã thiết lập khu cách ly tại Siberia dành cho những người trở về từ Vũ Hán.

Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ phản ứng thái quá khi cấm nhập cảnh những người nước ngoài đã tới Trung Quốc. Ngày 5/2, khoảng 350 công dân Mỹ đã được sơ tán khỏi Vũ Hán./.