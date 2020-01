Dịch viêm phổi lạ bùng phát, nhiều nước đưa ra phản ứng khẩn cấp

Dịch bệnh viêm phổi do virus corona bùng phát tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp. Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc sáng 23/1 đưa tin, số ca nhiễm bệnh đã tăng lên gần 600 người và 17 người tử vong. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm nay (23/1) dự kiến thông báo liệu có tuyên bố dịch mới bùng phát này trở thành vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu hay không.

Các nhân viên y tế tại Trung Quốc thực hiện biện pháp phòng ngừa.

Theo kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc, đến sáng 23/1 có tổng cộng 571 trường hợp nhiễm cúm trên toàn Trung Quốc. Tính đến tối qua, có 17 ca tử vong do virus này, tất cả đều tại tỉnh Hồ Bắc. Nhằm kiểm soát dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra, chính quyền thành phố Vũ Hán thông báo sẽ tạm thời dừng các hoạt động vận tải công cộng, đóng cửa sân bay và các ga tàu, đồng thời yêu cầu người dân thành phố không rời đi mà không có lý do cụ thể.

Phó Giám đốc Ủy ban y tế Trung Quốc Li Bin cũng thông báo các biện pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của virus, cũng như bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của người dân:“Trước tiên đó là tăng cường kiểm tra người dân đi lại từ Vũ Hán. Kiểm tra nhiệt độ hành khách tại sân bay, nhà ga, phát hiện sớm những người có triệu chứng. Thứ 2 đó là tăng cường kiểm soát nguồn gốc lây nhiễm, dựa trên việc kiểm soát các khu chợ, siêu thị, nhà hàng. Thứ 3 là kiểm soát hoạt động của người dân, giảm các hoạt động đông người, qui mô lớn”.

Trung Quốc hiện cũng xuất hiện 7 ca bệnh khác trên khắp thế giới. Thái Lan xác nhận 4 trường hợp và một trường hợp tại Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trước diễn biến dịch phức tạp, Tổ chức Y tế thế giới hôm qua (22/1) họp khẩn để thảo luận về biện pháp đối phó với dịch bênh. Tổ chức Y tế thế giới cho biết mục tiêu hàng đầu vào lúc này sẽ là tìm ra những nguyên nhân về cách thức mà virus mới có thể lây lan giữa người và người.

Phát biểu sau cuộc họp khẩn kéo dài một ngày, Tổng giám đốc của WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, hôm nay (23/1) sẽ đưa ra tuyên bố liệu dịch viêm phổi này có phải là đại dịch toàn cầu hay không. “Chúng tôi đang có các cuộc tiếp xúc chặt chẽ với chính quyền Trung Quốc 24/07 và hầu như tiếp xúc hàng ngày với Bộ trưởng Y tế Trung Quốc. Những gì Trung Quốc đang làm là các biện pháp được đánh giá là mạnh mẽ. Trung Quốc cần phải đưa ra biện pháp thích hợp dựa trên tình hình cụ thể. WHO cũng yêu cầu họ cần phải hành động mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ để kiểm soát dịch bệnh tại Trung Quốc mà còn giảm nguy cơ bệnh dịch lan sang các nước khác”.

Trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona đang hoành hành tại Trung Quốc, một số nước và tổ chức trên thế giới hôm qua (22/1) công bố những biện pháp cần thiết nhằm ngăn virus lây lan.

Ban tổ chức Thế vận hội Olympics Tokyo 2020 đã quyết định hủy vòng loại các môn bóng đá nữ và quyền Anh dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới tại nơi bùng phát dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona - thành phố Vũ Hán. Ủy ban Olympic quốc tế sẽ sớm thông báo địa điểm mới cũng như thời gian tổ chức các sự kiện thể thao nói trên.

Tại Nga, Cơ quan liên bang giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Rospotrebnadsor thông báo đang tăng cường kiểm soát khâu kiểm dịch và vệ sinh tại tất cả các điểm nhập cảnh vào Nga.

Một quan chức Nga cho biết:“Tất cả các hành khách đến từ Trung Quốc đều phải giám sát chặt chẽ. Các hành khách đều yêu cầu phải qua máy quét nhiệt độ cơ thể. Chúng tôi cũng có làm các cuộc khảo sát đối với các hành khách về tình hình tại Trung Quốc”

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh của châu Âu (ECDC) đã ra thông báo cho biết các sân bay ở châu lục này sẽ triển khai tăng cường các biện pháp kiểm tra những chuyến bay tới từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Trong khi đó, Anh đã ra thông báo khuyến cáo người dân hạn chế tới thành phố Vũ Hán của Trung Quốc./.

Loài rắn tại Trung Quốc có thể là nguồn phát tán virus corona mới VOV.VN - Nghiên cứu mới đây cho biết, các loại rắn như rắn cạp nong và rắn hổ mang của Trung Quốc có thể là nguồn phát tán virus corona mới.