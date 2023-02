Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/2

Tổng thống Ukraine: Cuộc tấn công mùa xuân của Nga đã bắt đầu. Phát biểu với BBC ngày 16/2, ông Zelensky cho biết, “Các cuộc tấn công của Nga đã được tiến hành theo nhiều hướng”. Ông Zelensky cho hay, các lực lượng của Ukraine sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow cho đến khi có thể phát động cuộc phản công. Ông cũng thúc giục các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine muốn đảm bảo an ninh và bất kỳ sự thỏa hiệp nào về lãnh thổ sẽ “làm suy yếu” đất nước. Ông khẳng định Kiev sẽ không bao giờ thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với Tổng thống Nga Putin vì “không có niềm tin”.

Binh sỹ Ukraine khai hỏa lựu pháo PzH 2000 gần Soledar, ngày 11/1/2023. Ảnh: Reuters

Belarus nêu kịch bản buộc nước này can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng hành động gây hấn của Kiev chống lại Minsk là lý do duy nhất khiến Belarus can dự vào cuộc xung đột Ukraine. Ông cũng cho rằng phương Tây muốn kéo Minsk vào cuộc xung đột này.

Phát biểu với báo giới ngày 16/2, ông Lukashenko cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu cùng với lực lượng Nga từ lãnh thổ Belarus chỉ trong trường hợp: Dù chỉ một người lính từ Ukraine tới lãnh thổ Belaru và sát hại người của chúng tôi”. Ông Lukashenko nói thêm rằng Belarus là một quốc gia “hòa bình” và “không muốn chiến tranh”. Mặc dù là đồng minh thân cận, nhưng Moscow đã không yêu cầu Minsk tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Mỹ và các đối tác G7 sẽ áp đặt trừng phạt mới chống Nga vào ngày 24/2. Đây là dịp tròn một năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland, các biện pháp hạn chế mới cũng sẽ đề cập đến các lĩnh vực mà nước này và các đồng minh đã đưa ra trước đó. Do đó, các biện pháp trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp công nghệ cho tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga và các thiết bị công nghệ cao. Bà nói thêm rằng, những hạn chế sẽ ảnh hưởng đến những người giúp chính quyền Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt và lách các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt.

Nga và Ukraine trao đổi hơn 200 tù binh. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/2 thông báo Ukraine đã trao trả 101 tù binh sau các cuộc đàm phán. Máy bay vận tải quân sự của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sẽ đưa các quân nhân được thả về thủ đô Moscow để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng.

Trong một thông báo trên kênh Telegram, ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết 100 binh sĩ và một thường dân Ukraine cũng đã được phía Nga trao trả. Hầu hết trong số này là những người đã từng cố thủ tại thành phố Mariupol.

Tướng hàng đầu của Mỹ nhận định về kết quả xung đột Nga – Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng, cuộc xung đột ở Ukraine chỉ có thể kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình trên bàn đàm phán vì không bên nào có khả năng đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường.

“Nga gần như không thể đạt được các mục tiêu chính trị bằng biện pháp quân sự. Ukraine cũng sẽ gặp khó khăn trong việc đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát”, ông Milley nói song không đưa ra lý do cụ thể cho lập trường của mình.

Ukraine nói Nga thay đổi chiến thuật khi cuộc xung đột sắp tròn 1 năm. Lực lượng Không quân Ukraine ngày 16/2 đã báo cáo các đợt tấn công tên lửa mới vào các khu vực khác nhau trên lãnh thổ nước này. Theo Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Valery Zaluzhny, cuộc tấn công sử dụng tên lửa hành trình, tên lửa dẫn đường trên không và tên lửa chống hạm.

“Nga đã thay đổi một phần chiến thuật. Họ tăng cường tiến hành trinh sát và sử dụng mục tiêu giả”, Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói.

Nga cảnh báo "nhấn chìm" tất cả xe tăng Leopard ở Ukraine trong hỏa lực, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu trên Channel One ngày 16/2.

Ông Sergey Ryabkov chỉ trích chính sách của phương Tây trong việc vận chuyển vũ khí cho Ukraine là "quyết định ngớ ngẩn". Việc lạm dụng vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân đã trở thành "một khía cạnh đáng buồn" trong diễn biến hiện nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói, khẳng định Moscow vẫn cam kết thực hiện nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân.

Quân đội Ukraine thiếu trang thiết bị ngụy trang và đó là lý do tại sao lực lượng này đối mặt với nhiều tổn thất đến vậy, ông Andrey Marochko, Trung tá đã nghỉ hưu thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) nhận định với Tass ngày 16/2.

"Các đơn vị của Ukraine trên giới tuyến gặp nhiều vấn đề với các trang thiết bị ngụy trang. Binh lính Ukraine trên tiền tuyến buộc phải bỏ qua việc ngụy trang bởi vì các loại áo khoác ngụy trang mùa đông không được cung cấp hoặc họ chỉ được cung cấp cho các trang thiết bị ngụy trang chất lượng thấp nhanh chóng không thể sử dụng", ông Andrey Marochko cho hay.

Mỹ tuyên bố ủng hộ Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự ở Crimea. Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở quân sự trên Bán đảo Crimea, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho hay ngày 16/2.

“Đó là những mục tiêu hợp pháp. Ukraine đang tấn công chúng và chúng tôi ủng hộ điều này”, bà Victoria Nuland nói về các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea.

Phản ứng của Nga khi Mỹ tuyên bố ủng hộ Ukraine tấn công vào Crimea. Mỹ một lần nữa cho thấy sự can dự trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Đại sứ quán Nga tại Mỹ nhấn mạnh. “Việc khuyến khích Ukraine tấn công Crimea cũng gống như khuyến khích Kiev tấn công Moscow hay Vladivostok”, đại sứ quán Nga nhấn mạnh, đồng thời tuyên bố Nga sẽ bảo vệ lãnh thổ trong bất cứ trường hợp nào.

Ukraine kêu gọi người dân rời khỏi Bakhmut ngay lập tức. Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 17/2 đã kêu gọi tất cả người dân ở Bakhmut sơ tán khỏi thành phố này ngay lập tức.

“Tôi kêu gọi người dân vẫn còn ở Bakhmut hãy sơ tán ngay lập tức”, bà Iryna Vereshchuk thông báo trên kênh Telegram. Theo Phó Thủ tướng Ukraine, hiện vẫn còn khoảng 6.000 người ở thành phố này bất chấp các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine.

Nga tuyên bố tấn công vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu và đạn dược cho Ukraine. “Ngày 16/2, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tập trung bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ trên không và trên biển nhằm vào các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu và đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine. Mục tiêu tấn công đã đạt được. Tất cả các đối tượng được chỉ định đều bị trúng đạn”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cuộc tấn công đã dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu và đạn dược cho các nhóm quân đội Ukraine, đồng thời năng lực sản xuất chất nổ, thuốc súng và nhiên liệu tên lửa rắn của Kiev đã giảm đáng kể.

Nga bổ nhiệm 4 tư lệnh mới. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/2 đã chính thức công bố thông tin về việc bổ nhiệm 4 chỉ huy của các Quân khu.

Cụ thể, Trung tướng Andrey Mordvichev được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu miền Trung, thay thế người tiền nhiệm, Thượng tướng Alexander Lapin. Đại tướng Sergey Kuzovlev được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu miền Nam, trong khi Trung tướng Yevgeny Nikiforov được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu miền Tây. Trung tướng Rustam Muradov được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu miền Đông./.