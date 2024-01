Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/1

Nga tìm cách cắt đứt đường tiếp tế của Ukraine tới Avdiivka. Trung tâm tình báo của Lực lượng phòng vệ Estonia cho rằng lực lượng Nga đang đạt được những thành công nhất định khi tấn công các vị trí của Ukraine từ bên sườn, thay vì tấn công trực tiếp. Tuy nhiên, các cuộc tấn công trực tiếp của họ đã dẫn đến tổn thất nặng nề và các cuộc tấn công quy mô lớn không thể được thực hiện trên nhiều hướng cùng một lúc.

Hoạt động chiến đấu tích cực đang diễn ra theo hướng Lugansk; một số đơn vị tấn công của Nga đã bị tổn thất đáng kể ở đó. Ukraine có thể sẽ tiến hành một làn sóng tấn công từ hướng này, nhưng phải đến cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, khi mặt đất đóng băng. Đồng thời, việc tập trung lực lượng vào một nơi có nghĩa là các cuộc tấn công tương tự sẽ khó xảy ra ở các hướng khác vì thiếu lực lượng sẵn có.

Trên mặt trận Donetsk, quân Nga đang tìm cách cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine tới Avdiivka. Ở mặt trận này, Nga cũng cố gắng mở các cuộc tấn công bằng xe bọc thép nhưng đã không thành công.

Tuy nhiên, lực lượng Nga đạt được một số thành công ở phía nam Marinka. Chìa khóa dẫn đến thành công này nằm ở việc họ tránh các cuộc tấn công trực tiếp với thương vong cao, thay vào đó họ chọn cách tấn công từ bên sườn.

Lính Ukraine bắn pháo về phía vị trí của Nga ở Donetsk, ngày 5/7/2023. Ảnh: AP

Nga đổi chiến lược, triển khai máy bay A-50 cách xa Ukraine. Trong bản cập nhật tình báo hàng ngày mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng có vẻ như lực lượng không quân Nga hôm 17/1 đã triển khai một máy bay A-50 khác, nhưng lần này là trên đất liền trong lãnh thổ Nga gần khu vực Krasnodar và cách xa Ukraine hơn.

“Hoạt động này cho thấy rõ khả năng chấp nhận rủi ro đối với máy bay A-50 đã giảm đi và Moscow đang nỗ lực duy trì những chiếc còn lại”, tình báo Anh nhận định. Mặc dù không có tuyên bố chính thức nào từ phía Nga về việc mất máy bay A-50, nhưng chiến lược này cho thấy “Nga dường như thừa nhận Ukraine đã nhắm mục tiêu thành công vào một tài sản không quân có giá trị cao”.

Binh sĩ Ukraine thừa nhận thiệt hại nặng nề khi cố thủ ở tả ngạn Dnieper. Quân nhân Ukraine cho biết, Kiev đang chịu thiệt hại lớn khi cố gắng giữ khu đất nhỏ ở tả ngạn Dnieper trước sự áp đảo của Nga.

Vanya, một quân nhân trong đơn vị trinh sát chiến đấu Ukraine, nói với Financial Times rằng số lượng quân Nga đông gấp 4 lần của phía Kiev tại Krynky, đầu cầu mà Ukraine giành được vài tháng trước.

Vanya nói thêm rằng lực lượng Ukraine đang chịu thương vong nặng nề, mặc dù anh từ chối đưa ra con số cụ thể. Binh sĩ trên cho biết "tình hình hiện tại rất tồi tệ".

Những nỗ lực của họ để giữ vững tả ngạn cũng trở nên phức tạp vì Ukraine gặp khó trong việc chuyển vũ khí hạng nặng qua sông.

NATO công bố "đầu tư lớn" mua đạn pháo 155mm. European Pravda đưa tin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Giám đốc Cơ quan Cung cấp và Hỗ trợ NATO Stacey Cummings sẽ ký thỏa thuận mua đạn pháo 155mm vào thứ Ba tới, ngày 23/1. NATO không tiết lộ chi tiết về thỏa thuận.

Theo ước tính của phương Tây, Ukraine sử dụng tới 10.000 quả đạn pháo 155mm mỗi ngày. Và vào tháng 2 năm ngoái, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cảnh báo rằng Kiev đang sử dụng đạn pháo nhanh hơn nhiều so với khả năng mà phương Tây có thể sản xuất.

Nga có thể chuẩn bị đợt tấn công lớn vào mùa hè. Financial Times đưa tin, quân đội Ukraine đang chuyển sang thế phòng thủ tích cực và một trong những nguyên nhân là do Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn mới vào mùa hè năm 2024.

Theo Financial Times, Ukraine đã chuyển sang chiến thuật "phòng thủ tích cực", điều này gần đây một lần nữa được xác nhận bởi Tư lệnh Lục quân Ukraine, Alexander Syrsky, khi ông nói rằng mục tiêu của quân đội Ukraine vẫn là giữ vững vị trí và khiến đối phương kiệt sức.

Các quan chức an ninh Ukraine cho rằng Nga có thể lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn ngay từ mùa hè. Mục tiêu sẽ là kiểm soát hoàn toàn Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia. Ngoài ra, theo các quan chức, một nỗ lực khác để chiếm Kharkov hoặc thậm chí là Kiev.

Ukraine mất gần 200 khí tài do phương Tây cung cấp. Tư lệnh Lực lượng Công binh Nga - tướng Yury Stavitsky cho biết Ukraine đã mất hơn 500 thiết bị quân sự và khí tài đặc biệt khi cố gắng chọc thủng các công sự của Nga trong cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái.

Ông khẳng định các công sự phòng thủ của Nga đã được chứng minh là có hiệu quả cao trước các khí tài của Ukraine, bao gồm cả các thiết bị do phương Tây cung cấp. Trong số những tổn thất của Ukraine, có hơn 180 trang thiết bị do phương Tây cung cấp, bao gồm cả xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, ông Stavitsky nói.

Phần Lan nói không thấy mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Nga. Tại cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Thủ tướng Thụy Điển ngày 19/1 tại Stockholm, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết, Phần Lan không nhận thấy bất kỳ mối đe dọa quân sự trực tiếp nào từ Nga.

“Chúng tôi đã thấy những gì Nga làm ở Ukraine, Nhưng tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa quân sự ngay lập tức nào từ Nga đối với Phần Lan. Ở Phần Lan chúng tôi ngủ yên giấc vào ban đêm vì chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, tất cả các nước thành viên EU và NATO cũng cần chuẩn bị chi chính mình trước bất kỳ kịch bản nào”, ông Orpo nói.