Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/5

Nga phản đối "đóng băng" xung đột ở Ukraine: Nga và phương Tây đều có cùng quan điểm ở một mức độ nào đó, rằng cuộc xung đột ở Ukraine không thể bị đóng băng, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Tass ngày 24/5. Khi được hỏi liệu Nga có đang cân nhắc tạm dừng giao tranh hay không, ông Peskov khẳng định rằng Moscow chỉ đang cân nhắc đến lựa chọn "hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt", điều đó tức là đảm bảo các lợi ích của Nga và đạt được các mục tiêu của mình thông qua quân sự hoặc các phương tiện sẵn có.

Nga khai hỏa lựu pháo D-30 ở Bakhmut. Ảnh: AP

Tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, Nga sẽ giữ thành trì của Ukraine như thế nào: Tuần trước, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin, tuyên bố các lực lượng của ông đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, mặc dù Ukraine phủ nhận thông báo này.

Nga tuyên bố phá hủy phương tiện phương Tây hỗ trợ Ukraine và phản ứng của Mỹ: RT đưa tin, một số xe bọc thép do Mỹ sản xuất nằm trong số những phương tiện đã bị phá hủy ngày 22/5, khi một đơn vị của Ukraine bị đánh bại sau khi tiến công vào khu vực biên giới Belgorod của Nga. Cả Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đều đặt câu hỏi về tính xác thực trong các video và hình ảnh Nga công bố. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết, chính phủ Mỹ chỉ cung cấp thiết bị cho Ukraine chứ không phải "các tổ chức bán quân sự ngoài Lực lượng Vũ trang Ukraine".

Cận cảnh Nga dùng UAV cảm tử nhắm vào quân đội Ukraine nấp trong chiến hào: Lữ đoàn số 9 của đội quân Donetsk số 1 đã công bố một video cho thấy các UAV cảm tử tấn công quân đội Ukraine. Các lực lượng của Kiev được phát hiện đang nấp trong các chiến hào và quân đội Nga đã phát hiện và tấn công họ.

Nga tuyên bố phá hủy xuồng cao tốc Ukraine tấn công tàu chiến ở Biển Đen: Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/5 cho biết 3 xuồng cao tốc không người lái của Ukraine đã thất bại trong nỗ lực tấn công tấn tàu chiến Ivan Khurs của Nga ở Biển Đen, trên đường tiếp cận eo biển Bosphorus.

Mỹ duyệt bán hệ thống NASAMS 285 triệu USD cho Ukraine: Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/5 cho biết Bộ Ngoại giao đã duyệt bán hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS cho Ukraine. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, thuộc Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Ngoại giao đã quyết định cung cấp hệ thống NASAMS và các thiết bị liên quan với tổng trị giá ước tính 285 triệu USD cho Ukraine.

Mỹ tỏ ra thất vọng về các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga: Mỹ bác bỏ các bằng chứng cho thấy các thiết bị do Washington cung cấp được sử dụng trong cuộc tấn công ở Vùng Belgorod của Nga. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden thừa nhận mối lo ngại Kiev có thể đã phá vỡ cam kết không sử dụng vũ khí của Mỹ bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

Nga nắm quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật triển khai ở Belarus: Hãng Thông tấn TASS đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus ngày 25/5 đã ký một văn bản về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, việc Nga quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus không có nghĩa là Moscow sẽ chuyển quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân của mình cho Minsk. Mọi quyết định về việc sử dụng sẽ nằm trong tay Moscow.

Thách thức đối với hải quân Ukraine trong việc phá thế áp đảo của Nga ở Biển Đen: Trong bối cảnh phương Tây tập trung hỗ trợ Ukraine củng cố lực lượng bộ binh, đồng thời cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực, máy bay chiến đấu cho nước này, hải quân Ukraine có nguy cơ bị lãng quên.

So sánh sức mạnh hệ thống phòng không S-350 của Nga và Patriot của Mỹ: Hệ thống S-350 của Nga thường được so sánh với hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất về một số tính năng nhưng các tên lửa S-350 nhanh hơn và có khả năng tấn công các mục tiêu bay thấp./.

