Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/3

Thứ Sáu, 05:00, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 27/3/2026.

Nga bắn rơi gần 400 UAV Ukraine chỉ trong một đêm. Nhà chức trách Nga tuyên bố đã bắn chặn và phá hủy gần 400 UAV xâm nhập ở 14 khu vực ở phía tây đất nước cũng như bán đảo Crime.

Thống đốc Aleksandr Drozdenko cho biết một lượng UAV lớn bất thường đã bị bắn hạ ở vùng Leningrad, ít nhất 56 UAV đã bị phá hủy. Theo ông Drozdenko, vụ tấn công của UAV Ukraine đã gây hỏa hoạn tại khu vực cảng Ust-Luga và khiến mái của một tòa nhà dân cư ở thành phố Vyborg cũng bị hư hại, nhưng không gây thương vong về người.

Tại vùng Bryansk, giáp biên giới với Ukraine, Thống đốc Aleksandr Bogomaz thông báo số lượng UAV bị chặn đã lên tới 113 chiếc. Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào Nga đã gia tăng kể từ giữa tháng 3, khi Kiev triển khai hàng trăm UAV cánh cố định mỗi ngày nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, các nhà máy sản xuất và khu dân cư.

dien bien chinh tinh hinh chien su nga - ukraine ngay 27 3 hinh anh 1
Một tên lửa Kh-101 của Nga bị bắn hạ tại tỉnh Vinnytsia, Ukraine. Ảnh: Không quân Ukraine

Ukraine bị không kích dữ dội vào ban ngày, nổ lớn ở nhiều nơi. Theo báo Kyiv Independent, cuộc không kích bao gồm một đợt tấn công hiếm gặp vào ban ngày hôm 24/3 với sự tham gia của khoảng 550 UAV cảm tử nhắm vào các vùng miền trung và miền tây của Ukraine. Đây là sự tiếp nối của loạt tấn công trên khắp Ukraine vào đêm trước đó.

Thống đốc tỉnh Lviv Maksym Kozytskyi cho hay ít nhất 32 dân thường đã bị thương sau cuộc không kích của Nga. Kiev và các khu vực lân cận cũng bị đe dọa khi các cuộc tấn công ban ngày tiếp diễn.

Lúc 11h07, 11h45 và 12h36 sáng 24/3, Không quân Ukraine thông báo UAV đang bay về Kiev từ hướng bắc. Đến chiều cùng ngày, các cuộc tấn công tiếp diễn ở Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Vinnytsia, Cherkasy, Kirovohrad, Kherson và Dnipropetrovsk.

Ông Zelensky: Mỹ đề nghị Ukraine nhượng lại Donbas cho Nga để đổi lấy hòa bình. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng, phía Mỹ đang yêu cầu Kiev chấp nhận nhượng lại toàn bộ vùng Donbas ở miền Đông cho Nga để đổi lại là các đảm bảo an ninh trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Theo ông Zelensky, trong bối cảnh Washington đang dồn sự chú ý vào những căng thẳng liên quan đến Iran, Tổng thống Donald Trump đồng thời gia tăng sức ép lên Ukraine nhằm sớm khép lại cuộc chiến đã kéo dài 4 năm kể từ năm 2022.

“Tình hình Trung Đông rõ ràng đang ảnh hưởng đến Tổng thống Trump, và theo tôi, điều đó cũng chi phối các bước đi tiếp theo của ông ấy. Đáng tiếc là chiến lược hiện nay dường như vẫn là gia tăng áp lực lên Ukraine", ông nói.

Nga tiếp tục duy trì tiếp xúc với Mỹ về giải pháp cho vấn đề Ukraine. Ngày 25/3, phát biểu với báo giới, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga tiếp tục duy trì các kênh liên lạc hiện có với phía Mỹ liên quan đến tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Peskov nhấn mạnh, Nga vẫn nhận được thông tin cập nhật về các diễn biến liên quan và đánh giá tích cực những nỗ lực của phía Mỹ trong việc tạo lập các điều kiện cần thiết cho một giải pháp chính trị.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng, mỗi vòng tiếp xúc, đối thoại đã diễn ra, đều là một bước tiến theo hướng tìm kiếm hình thức giải quyết phù hợp. Ông khẳng định, đối với Nga, điều quan trọng nhất là việc xây dựng một phương án xử lý bảo đảm tính đến đầy đủ các lợi ích chính đáng của Moscow.

Thủ tướng Hungary tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine. Ngày 25/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước này sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine. Đây là động thái mới nhất trong cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai nước liên quan đến đường ống dẫn dầu Druzhba đang bị hư hại.

Trong một video đăng tải trên Facebook, ông Orban nhấn mạnh Hungary cần thực hiện các biện pháp mới nhằm “khơi thông” điểm nghẽn nguồn cung dầu mỏ và đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước. Thủ tướng Orban tuyên bố: “Chúng tôi đang dần ngừng chuyển khí đốt từ Hungary đến Ukraine và dự trữ lượng khí đốt còn lại trong nước. Ukraine sẽ không nhận được khí đốt từ Hungary chừng nào họ chưa nối lại nguồn cung dầu".

Tổng thống Ukraine bổ nhiệm lãnh đạo mới cho các bộ phận phản gián SBU. Ngày 25/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bổ nhiệm ông Serhii Hunkovskyi làm người đứng đầu Bộ phận Phản gián của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và ông Viktor Zaiets làm người đứng đầu Bộ phận Phản gián Quân sự của cơ quan này.

Theo Kyiv Independent, các sắc lệnh bổ nhiệm được công bố trên trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine, xác nhận các vị trí vừa được bổ nhiệm. Hai vị trí này đã bỏ trống kể từ ngày 5/1, khi ông Zelensky cách chức ông Andrii Tupikov và ông Oleksandr Dubrovin, trong bối cảnh chính phủ tiến hành cải tổ sau một vụ bê bối tham nhũng lớn năm ngoái.

Cùng ngày 5/1, ông Zelensky cũng bổ nhiệm ông Yevhen Khmara làm người đứng đầu tạm quyền SBU sau khi ông Vasyl Maliuk từ chức, nhưng vẫn ở lại cơ quan để tập trung vào các hoạt động chống Nga. Trong thời gian tại chức, ông Maliuk đã giám sát nhiều chiến dịch quan trọng nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga.

G7 họp tại Pháp giữa bất ổn chiến lược, tập trung hai hồ sơ nóng Iran và Ukraine. Trong hai ngày từ ngày 26 - 27/3, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ diễn ra tại Pháp trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu gia tăng biến động. Đáng chú ý, hai điểm nóng Ukraine và Iran được dự báo sẽ chi phối phần lớn chương trình nghị sự.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Hội nghị lần này mang tính chất đặc biệt khi các nước G7 phải cùng lúc đối mặt với hai cuộc khủng hoảng lớn. Trong khi xung đột Nga - Ukraine tiếp tục đòi hỏi cam kết hỗ trợ dài hạn về quân sự và tài chính, thì căng thẳng liên quan tới Iran đang có xu hướng leo thang, làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông và đe dọa các tuyến vận tải năng lượng chiến lược

Giang Bùi/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Ukraine Nga diễn biến chiến sự Nga Ukraine mới nhất Hungary ngừng cấp khí đốt cho Ukraine
Nga mở rộng vùng đệm, Ukraine tăng tốc phản công: Toan tính đối nghịch trước giờ G
Nga mở rộng vùng đệm, Ukraine tăng tốc phản công: Toan tính đối nghịch trước giờ G

VOV.VN - Nga đẩy mạnh thiết lập vùng đệm và củng cố thế trận trên nhiều hướng, trong khi Ukraine tăng tốc các đợt phản công nhằm giành lại thế chủ động. Những toan tính đối nghịch này đang đẩy chiến trường vào giai đoạn căng thẳng trước một bước ngoặt mới.

Nga mở rộng vùng đệm, Ukraine tăng tốc phản công: Toan tính đối nghịch trước giờ G

Nga mở rộng vùng đệm, Ukraine tăng tốc phản công: Toan tính đối nghịch trước giờ G

VOV.VN - Nga đẩy mạnh thiết lập vùng đệm và củng cố thế trận trên nhiều hướng, trong khi Ukraine tăng tốc các đợt phản công nhằm giành lại thế chủ động. Những toan tính đối nghịch này đang đẩy chiến trường vào giai đoạn căng thẳng trước một bước ngoặt mới.

Ông Zelensky: Mỹ đề nghị Ukraine nhượng lại Donbas cho Nga để đổi lấy hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng, phía Mỹ đang yêu cầu Kiev chấp nhận nhượng lại toàn bộ vùng Donbas ở miền Đông cho Nga để đổi lại là các đảm bảo an ninh trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Ông Zelensky: Mỹ đề nghị Ukraine nhượng lại Donbas cho Nga để đổi lấy hòa bình

Ông Zelensky: Mỹ đề nghị Ukraine nhượng lại Donbas cho Nga để đổi lấy hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng, phía Mỹ đang yêu cầu Kiev chấp nhận nhượng lại toàn bộ vùng Donbas ở miền Đông cho Nga để đổi lại là các đảm bảo an ninh trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Hungary tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 25/3, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố Hungary sẽ tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine cho đến khi đường ống Druzhba được khôi phục hoàn toàn. Đây được cho là bước đi tiếp theo của Hungary trong nỗ lực gây sức ép đối với Ukraine nhằm nối lại nguồn cung dầu từ Nga.

Hungary tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

Hungary tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 25/3, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố Hungary sẽ tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine cho đến khi đường ống Druzhba được khôi phục hoàn toàn. Đây được cho là bước đi tiếp theo của Hungary trong nỗ lực gây sức ép đối với Ukraine nhằm nối lại nguồn cung dầu từ Nga.

