Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/3

Nga tuyên bố kiểm soát khu định cư Shevyakovka ở Kharkiv. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 26/3, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Shevyakovka ở tỉnh Kharkiv trong ngày qua. Theo Bộ này, các lực lượng Nga đã tiến hành nhiều đòn tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine dọc chiến tuyến, gây thiệt hại lớn về nhân lực và trang thiết bị.

Hệ thống pháo phản lực tự hành của Nga khai hỏa nhằm vào vị trí Ukraine, ngày 6/3/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/AP

Nga tuyên bố bắn hạ 85 UAV Ukraine trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy 85 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm 26 rạng sáng 27/3.

Theo thông báo, trong khoảng thời gian từ 23h ngày 26/3 đến 7h ngày 27/3 (giờ địa phương), các hệ thống phòng không trực chiến đã phát hiện, đánh chặn và tiêu diệt toàn bộ 85 UAV cánh cố định được cho là do Ukraine triển khai. Giới chức Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết về địa điểm các vụ đánh chặn cũng như mức độ thiệt hại liên quan.

Ông Lavrov: Nga nắm được các cuộc tiếp xúc Mỹ - Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26/3 cho biết các cuộc tham vấn ba bên về giải quyết xung đột Ukraine hiện đang tạm dừng, song Moscow vẫn được thông báo về các cuộc tiếp xúc giữa Kiev và Washington.

Ông Lavrov nhắc lại rằng đã có nhiều vòng đàm phán được tổ chức sau cuộc gặp tại Anchorage, trong đó vòng gần nhất diễn ra “ngay trước khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran”. “Các cuộc đàm phán hiện đang tạm dừng. Chúng tôi nắm được các kênh liên lạc giữa phía Ukraine và Mỹ. Chúng tôi đã được thông báo về vấn đề này”, Ngoại trưởng Nga nói.

Vũ khí dành cho Ukraine có thể phải chuyển sang Trung Đông. Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết, Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng chuyển các loại vũ khí vốn dành cho Ukraine sang Trung Đông, trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran sắp làm cạn kiệt một số loại đạn dược quan trọng nhất của quân đội Mỹ.

Chưa có quyết định cuối cùng về việc điều chuyển này, nhưng nếu xảy ra, nó sẽ cho thấy những đánh đổi ngày càng lớn để duy trì cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran, sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã tấn công hơn 9.000 mục tiêu chỉ trong chưa đầy 4 tuần giao tranh.

Các loại vũ khí có thể được chuyển hướng sang Trung Đông gồm tên lửa đánh chặn - được đặt hàng qua một chương trình của NATO từ năm ngoái. Chương trình này vốn được thiết kế để các quốc gia đối tác mua vũ khí Mỹ cung cấp cho Kiev, các nguồn tin giấu tên cho biết.

NATO khẳng định tiếp tục cung cấp các trang bị quân sự thiết yếu cho Ukraine. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 26/3, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh, các hoạt động cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine vẫn được tiến hành liên tục. Ông khẳng định, những trang bị quan trọng nhất vẫn đang được chuyển tới Ukraine, bác bỏ ý kiến cho rằng xung đột tại Trung Đông đã làm lu mờ vấn đề Ukraine và ảnh hưởng tới nguồn viện trợ quân sự dành cho Ukraine.

Ukraine giành lại thế trận tại khu vực Oleksandrivka. Ngày 26/3, Bộ Tư lệnh Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine cho biết Lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát 9 khu định cư tại khu định cư Oleksandrivka (tỉnh Donetsk) và loại khỏi vòng chiến 2.653 binh sĩ Nga trong một chiến dịch kéo dài khoảng hai tháng, theo tờ Kyiv Independent.

Ukraine phát động cuộc phản công vào cuối tháng 1 tại khu vực Oleksandrivka ở phía đông nam, nơi giao nhau giữa 3 tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhia và Donetsk. Trong chiến dịch, lực lượng Ukraine đã giành lại khoảng 440 km² lãnh thổ, kiểm soát lại 7 khu định cư ở tỉnh Dnipropetrovsk và 2 khu ở tỉnh Zaporizhia.

UAV Ukraine tấn công kho dầu Nga 3 đêm liên tiếp. UAV của Ukraine được cho là đã tấn công các kho dầu tại hai thành phố cảng Ust-Luga và Primorsk thuộc tỉnh Leningrad của Nga trong đêm 26 rạng sáng 27/3, đánh dấu đêm thứ ba liên tiếp các cơ sở năng lượng tại khu vực này bị nhắm mục tiêu.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các đám cháy lớn bùng phát tại khu vực bị tấn công. Báo cáo sơ bộ cho thấy một bể chứa sản phẩm dầu tại Ust-Luga có thể đã phát nổ, song mức độ thiệt hại hiện chưa được xác nhận. Ngoài ra, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Cherepovets, nơi UAV được cho là nhằm vào một nhà máy hóa chất lớn thuộc tập đoàn PhosAgro.

Trước đó, trong đêm 25/3, Ukraine đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn, đánh trúng một cảng năng lượng tại Ust-Luga và một tàu phá băng quân sự tại Vyborg. Sang ngày 26/3, lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công nhà máy lọc dầu Kinef tại thành phố Kirishi.

Ông Trump: Xung đột Ukraine “không phải cuộc chiến của Mỹ”. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng xung đột tại Ukraine “không phải là cuộc chiến của Mỹ”.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 26/3, ông Trump cho biết ông đã có cuộc trao đổi với người đứng đầu chính phủ Đức về các cuộc xung đột quốc tế. Theo đó, khi nghe phía Đức nói rằng xung đột với Iran “không phải là cuộc chiến của họ”, ông đã đáp lại rằng: “Ukraine cũng không phải là cuộc chiến của chúng tôi. Chúng tôi đã hỗ trợ, nhưng đó không phải là cuộc chiến của Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định phát biểu của phía Đức là không phù hợp, song cho rằng quan điểm này đã được nêu ra và khó có thể thay đổi. Ông nhấn mạnh mong muốn chấm dứt thương vong, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi trong xung đột Ukraine.