Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/8

Tổng thống Zelensky tiết lộ lập trường của phương Tây về tấn công lãnh thổ Nga: Các nước đối tác đang hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga sẽ không ủng hộ Kiev nếu nước này tiến hành chiến tranh bên trong lãnh thổ Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định ngày 27/8.

"Tôi tin đây là một rủi ro lớn. Chúng tôi chắc chắn sẽ bị bỏ lại", ông Zelensky cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông quốc gia khi được hỏi liệu có phải đã đến lúc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Zelensky thừa nhận cuộc giao tranh giành lại lãnh thổ của Ukraine được hỗ trợ chủ yếu bởi các nước phương Tây.

Ukraine giành thêm lãnh thổ ở phía Nam, Nga tăng cường tấn công vào Đông Bắc: Các lực lượng của Ukraine đang đạt được tiến triển ở Zaporizhzhia trong khi quân đội Nga tăng cường tấn công vào các khu vực quanh thành phố Kupiansk ở mặt trận phía Đông, quân đội Ukraine cho hay ngày 27/8.

Ukraine khai hỏa pháo tự hành 2S7 Pion ở Bakhmut thuộc khu vực Donetsk. Ảnh: Reuters

Ukraine đảo lối đánh, phương Tây lo Nga chớp "cơ hội vàng": Các quan chức phương Tây lo ngại, việc Ukraine thay đổi lối đánh có thể khiến tiến độ cuộc phản công chậm hơn và Nga sẽ nhân cơ hội này để củng cố lực lượng nhằm giáng đòn đáp trả mạnh mẽ đối với Kiev.

Nga đưa lực lượng tinh nhuệ vào tham chiến ở mặt trận nóng nhất Ukraine: Nga đã triển khai lính dù tinh nhuệ tới mặt trận Zaporizhzhia trong nỗ lực ngăn cản cuộc phản công của Ukraine đạt được đột phá. Các binh lính thuộc Sư đoàn cận vệ dù số 76, được cho là đơn vị chiến đấu tốt nhất của Nga, đã xuất hiện gần làng Robotyne tuần trước.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Washington cho biết: "Việc tái triển khai các lực lượng của Sư đoàn 7 từ Kherson tới Zaporizhzhia và các lực lượng của Sư đoàn 76 từ Kreminna tới Robotyne cho thấy quân đội Nga có lẽ đang sử dụng các đơn vị tương đối tinh nhuệ để tăng cường các khu vực quan trọng trên tiền tuyến".

Động thái trên diễn ra sau khi Ukraine tuyên bố đang triển khai lực lượng theo hướng Tây Nam và Đông Nam Robotyne nhằm tiến công sâu hơn sau một tuần đạt được thành quả ổn định.

Nga phá hủy sân bay quân sự, bắn hạ 2 chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine: Nga cho biết các lực lượng nước này đã phá hủy một sân bay quân sự của Ukraine ở gần thủ đô Kiev và bắn hạ 2 máy bay Su-25. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay quân sự Nga ở thành phố Kursk.

Sức mạnh sát thủ “3 ngón tay thần chết” Séc vừa cung cấp cho Ukraine: Hệ thống phòng không của Ukraine đã được củng cố sau khi nước này tiếp nhận hệ thống tên lửa đất đối không 2K12 Kub nâng cấp của Cộng hòa Séc, được mệnh danh là sát thủ “3 ngón tay thần chết”.

Ukraine nói Nga triển khai 110.000 lính gần đô thị chiến lược phía Đông: Giới chức Ukraine nói rằng Nga tập trung khoảng 110.000 binh sĩ tại mặt trận chủ chốt Lyman - Kupyansk, cho thấy Moscow đang đẩy mạnh tiến công ở miền Đông.

"Đối phương tăng đáng kể tần suất tấn công dọc theo mặt trận Lyman - Kupyansk. Ngày 26/8, họ thực hiện 620 đợt tấn công vào các vị trí phòng thủ của ta và 15 đợt không kích", phát ngôn viên Bộ chỉ huy quân sự miền Đông Ukraine Illia Yevlash cho biết hôm 27/8. "Tổng cộng 110.000 binh sĩ Nga đang hiện diện ở mặt trận Lyman - Kupyansk. Nếu tính cụ thể, có 45.000 lính triển khai trên hướng Kupyansk, con số này là khoảng 48.000 người ở hướng Lyman", Yevlash nói thêm.

Lý do “Cá sấu sát thủ” Ka-52 là vũ khí có tầm ảnh hưởng nhất của Nga ở Ukraine: Kamov Ka-52, trực thăng tấn công tiên tiến của Nga được Điện Kremlin gọi là "máy bay pháo kích tốt nhất thế giới”. Đây cũng là phương tiện quan trọng để Moscow ngăn chặn chiến dịch phản công của Ukraine.

Nghi vấn phương Tây tạo điều kiện cho Ukraine tấn công mục tiêu dân sự Nga: The Economist dẫn nguồn tin cho biết, trước năng lực phòng không và tác chiến điện tử mạnh mẽ của Moskva, Ukraine cần sự trợ giúp từ phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Sự hỗ trợ của phương Tây cho Kiev bao gồm “thông tin tình báo về radar, tác chiến điện tử và các hệ thống phòng không”. Theo The Economist, Ukraine chỉ có một vệ tinh do thám duy nhất. Do đó, việc thu thập hình ảnh vệ tinh hàng ngày của nước này có thể đều do các vệ tinh phương Tây cung cấp.

Tiết lộ vũ khí laser mới Nga thử nghiệm có thể “đốt cháy” UAV cảm tử của Ukraine: Một nguồn tin giấu tên nhận định với hãng thông tấn Nga RIA Novosti rằng Moscow đã tiến hành các cuộc thử nghiệm thành công súng laser có khả năng phá hủy một số loại UAV.