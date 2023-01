Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/1

Ukraine tuyên bố giành lại 40% lãnh thổ do Nga kiểm soát: Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, ngày 2/1 cho biết, các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát 40% lãnh thổ do Nga nắm giữ sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ ngày 24/2/2022.

Binh sĩ Ukraine trên xe tăng T-72 làm nhiệm vụ tại thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine, ngày 21/12. Ảnh: AFP

Trong thông báo trên Telegram, ông Valery Zaluzhny nêu rõ: “Các lực lượng vũ trang Ukraine đã giải phóng 40% lãnh thổ bị chiếm đóng trong cuộc tấn công toàn diện của Nga kể từ tháng 2/2022 và 28% tổng diện tích lãnh thổ mà Nga kiểm soát kể từ năm 2014”. Theo ông Valery Zaluzhny, giới tuyến hiện tại giữa Nga và Ukraine kéo dài 1.500 km.

Sevastopol bị tấn công, Nga tuyên bố bắn hạ UAV: Quân đội ở Sevastopol đã đáp trả các cuộc tấn công của đối phương và tuyên bố bắn hạ 1 UAV trên Biển Đen, Thống đốc thành phố này, ông Mikhail Razvozhayev cho hay trên Telegram ngày 2/1.

Sáng 2/1, Thống đốc Sevastopol, Mikhail Razvozhayev cho biết, 1 UAV đã bị bắn hạ trên vùng biển gần thành phố và hệ thống phòng không đã được kích hoạt trong khu vực.

"1 UAV nữa đã bị phòng không bắn hạ trên biển. Quân đội chúng tôi vẫn tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công", ông Mikhail Razvozhayev thông báo, đồng thời hối thúc người dân địa phương tiếp tục giữ bình tĩnh.

Nga tuyên bố đã phá hủy 355 máy bay chiến đấu của Ukraine: Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga đã phá hủy 355 máy bay chiến đấu và 199 trực thăng, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay trong cuộc họp báo ngày 2/1.

"Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự, tổng cộng 355 máy bay chiến đấu, 199 trực thăng, 2.794 UAV, 399 hệ thống tên lửa phòng không, 7.366 xe tăng và xe bọc thép, 957 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3,763 pháo dã chiến và súng cối, cùng 7.876 phương tiện quân sự đặc biệt đã bị phá hủy", ông Konashenkov cho hay.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga đã phá hủy 1 lựu pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất ở khu vực Kherson. Ngoài ra, 4 lựu pháo D-30 của Ukraine cũng đã bị phá hủy tại các vị trí khai hỏa gần Serebryanka ở khu vực nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Nga xác nhận hàng chục binh sỹ thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa của Ukraine: Nga ngày 2/1 xác nhận đã có hơn 60 binh sỹ nước này thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine nhằm vào một khu nhà ở tạm thời do các lực lượng Nga sử dụng tại khu vực Donbass.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, căn cứ tại thành phố Makeyevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã bị Ukraine tấn công bằng 6 tên lửa phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp. Hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn 2 quả tên lửa nhưng 4 tên lửa khác đã nhắm trúng mục tiêu. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov cho biết: “Sau cuộc tấn công bằng 4 tên lửa mang đầu đạn nổ mạnh vào một căn cứ triển khai tạm thời, 63 quân nhân Nga đã thiệt mạng”. Bộ này cam kết sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho gia đình của các binh sỹ thiệt mạng.

Nghị viện châu Âu xem xét tước quyền miễn trừ với hai nghị sĩ vì vụ tham nhũng: Nghị viện châu Âu (EP) hôm qua (2/1) đã khởi động thủ tục khẩn cấp tước quyền miễn trừ truy tố đối với 2 nghị sĩ châu Âu có liên quan đến vụ việc Phó Chủ tịch châu Âu Eva Kaili bị bắt do nghi vấn tham nhũng.

Hai nghị sĩ châu Âu bị đề nghị tước quyền miễn trừ truy tố là các ông Andrea Cozzolino - người Italy và ông Marc Tarabella - người Bỉ. Cả hai đều thuộc Liên đảng châu Âu Xã hội và Dân chủ châu Âu (S&D) và bị Viện Công tố Bỉ đề nghị tước quyền miễn trừ truy tố vì có dính líu đến vụ việc bà Eva Kaili, nguyên Phó Chủ tịch EP đã bị bãi nhiệm và bắt giam cách đây gần 1 tháng (9/12) do nhận hối lộ một số tiền lớn nhằm tác động đến các chính sách của Nghị viện châu Âu theo hướng mang lại lợi ích cho một quốc gia Trung Đông.

Nga vạch ra mục tiêu của lực lượng không quân tầm xa năm 2023: Trung tướng Sergey Kobylash, người đứng đầu lực lượng chỉ huy không quân tầm xa Nga, cho biết lực lượng này sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở Ukraine.

Theo Trung tướng Sergey Kobylash, máy bay tầm xa của Nga sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine vào năm 2023.

Người đứng đầu lực lượng chỉ huy không quân tầm xa Nga cho hay, chương trình huấn luyện chiến đấu và tác chiến năm nay dự kiến bao gồm "việc sử dụng các phương tiện hủy diệt trên không".

Tình báo Ukraine tuyên bố nắm rõ mọi khu vực chứa vũ khí hạt nhân Nga: Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine biết rõ tất cả các địa điểm chứa vũ khí hạt nhân ở Nga và đang giám sát các hoạt động tại đó.

Theo tờ New Voice of Ukraine, thông tin trên do người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Vadym Skibitsky cho biết trên đài truyền hình quốc gia hôm 2/1.

Ông Skibitsky nói: “Đầu tiên, chúng tôi biết tất cả các địa điểm chứa vũ khí hạt nhân. Thứ hai, chúng tôi biết số lượng và vị trí của các phương tiện mang vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật. Chúng tôi liên tục theo dõi mọi chuyển động của tất cả phương tiện này. Chúng tôi theo dõi các biện pháp tích cực mà Tổng cục trưởng Tổng cục 12 của Bộ Quốc phòng Nga (phụ trách quản lý và kiểm soát việc bảo trì, phát triển và hoạt động của kho vũ khí hạt nhân Nga) có thể tiến hành hoặc đang tiến hành. Chính cơ quan này chịu trách nhiệm chuẩn bị và lắp đầu đạn hạt nhân vào vũ khí”.

Thổ Nhĩ Kỳ khởi động dự án trung tâm phân phối khí đốt với Nga: Theo Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez, nước này đã bắt đầu khởi động dự án trung tâm phân phối khí đốt chung với Nga đến châu Âu.

Bộ trưởng Donmez nói thêm, cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều có những mục tiêu chung trong dự án này và có đủ điều kiện để khởi động một trung tâm phân phối khí đốt theo đề xuất của Moskva, Sputnik đưa tin.

Cũng theo Bộ trưởng Donmez, Ankara đã bắt tay vào thực hiện giai đoạn chuẩn bị cho dự án.

"Thời gian chuẩn bị cho giai đoạn đầu dự án sẽ mất khoảng một năm, bây giờ chúng tôi đang đánh giá cơ sở hạ tầng và các chi tiết cho kế hoạch này", ông Donmez nói thêm.

Nga tiết lộ cung cấp khí đốt 'cấp độ mới' cho Trung Quốc: Giám đốc điều hành công ty năng lượng Nga Gazprom, Aleksey Miller, tuyên bố họ cơ bản đạt đến một "mức độ mới" trong xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc.

Theo ông Miller, theo yêu cầu của Bắc Kinh, việc giao hàng trong thời gian gần đây của công ty Nga cho Trung Quốc thường xuyên vượt quá các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Nga tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS và bắn hạ hàng chục binh sỹ Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/1 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một số bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine và tiêu diệt hàng chục binh sỹ Ukraine cùng nhiều lính đánh thuê nước ngoài trong đợt tấn công mới nhất.

Quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy 2 bệ phóng HIMARS đầu tiên tại ga đường sắt Druzhkovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và 2 bệ phóng tiếp theo đặt gần thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát, được sử dụng để bắn vào nhiều khu vực của DPR. Ngoài ra, Nga cũng đánh chặn 9 tên lửa HIMARS gần tiền tuyến tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, tại Donbass, cũng như ở vùng Kherson./.