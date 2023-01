Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/1

Ukraine lên tiếng sau khi Nga tiết lộ lý do tổn thất nặng ở Makiivka: Quân đội Ukraine cho biết việc quân đội Nga sử dụng điện thoại di động không phải là lý do chính khiến vị trí của họ bị phát hiện ở Makiivka. Người phát ngôn Nhóm tác chiến phía Đông thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine - ông Serhii Cherevatyi cho biết, "việc triển khai số lượng lớn các binh lính mới được huy động - những người chưa được đào tạo và phối hợp tốt, tập trung tại những căn phòng lớn không phù hợp để trú ẩn" là một sai lầm. Ông cũng cho rằng: "Rõ ràng việc sử dụng điện thoại không phải nguyên nhân chính. Lý do chính là họ không thể triển khai lực lượng một cách bí mật. Và chúng tôi đã tận dụng điều đó để phát hiện ra mục tiêu và phá hủy nó".

Ukraine khai hỏa pháo nhằm vào các vị trí của đối phương. Ảnh: Sky News

Quan chức châu Âu thừa nhận lệnh trừng phạt Nga hoàn toàn thất bại: Các biện pháp trừng phạt Nga của EU vì cuộc xung đột ở Ukraine đã hoàn toàn thất bại, thành viên Nghị viện châu Âu Guy Verhofstadt nhận định. Ông cho biết EU chỉ đang "thưởng" cho Nga bằng cách làm tăng nhập khẩu từ nước này.

Ông Verhofstadt cũng dẫn ra một biểu đồ, cho thấy kim ngạch thương mại giữa Nga và EU từ tháng 2 tới tháng 8/2022. Theo đó, biểu đồ sử dụng dữ liệu từ Eurostat cho thấy hầu hết các nước EU, trong đó có Đức, Pháp, Italy và Ba Lan đã tăng đáng kể nhập khẩu từ Nga. Tổng cộng, chỉ có 7 nước EU nhập khẩu ít hơn từ Moscow.

Các mục tiêu của Nga mà Ukraine sẽ nhắm vào trong trận đánh lớn tiếp theo: Giữa bối cảnh các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và hòa bình dường như ngày càng xa vời, một số chuyên gia nhận định cuộc xung đột ở Ukraine có lẽ sẽ sớm đến thời điểm bước ngoặt. "Ukraine đang sắp xếp, cũng như chuẩn bị lực lượng và đạn dược cho trận đánh lớn tiếp theo vào các vị trí của Nga", Peter Dickinson, nhà phân tích về Ukraine tại Hội đồng Đại Tây Dương cho hay.

Pháp cam kết cung cấp xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine: Pháp sẽ chuyển xe tăng hạng nhẹ sản xuất nội địa AMX-10 cho Ukraine, trở thành thành viên đầu tiên trong NATO gửi xe tăng phương Tây cho Kiev. Thông tin về việc Pháp cung cấp xe tăng hạng nhẹ được Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thông báo trên Twitter.

Nga đưa tàu khu trục “đô đốc Gorshkov”, trang bị tên lửa siêu thanh vào trực chiến: Việc đưa tàu khu trục “Đô đốc Gorshkov”, được trang bị hệ thống tên lửa siêu thanh Zircon vào phục vụ chiến đấu là một sự kiện rất quan trọng của Nga.

Giao tranh UAV ở Ukraine sẽ mang đến sự khởi đầu cho robot “sát thủ”: Các cuộc tấn công UAV ở Ukraine đã thúc đẩy một xu hướng được dự báo từ lâu, đó là các robot chiến đấu hoàn toàn tự động đầu tiên trên thế giới sẽ sớm xuất hiện trên chiến trường, mở ra một kỷ nguyên tác chiến mới.

Mỹ tuyên bố không liên quan vụ Ukraine tấn công khiến 89 lính Nga thiệt mạng: Ngày 4/1, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết nước này không hề liên quan tới vụ Ukraine tấn công khiến 89 lính Nga thiệt mạng. Dù vậy, sau những chỉ trích ở Nga về việc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp, kể cả trong cuộc tấn công Makiivka, ông Kirby cho biết Nga phải chịu trách nhiệm. Ông nói: “Lính Nga trên lãnh thổ của Ukraine là mục tiêu hợp pháp của các hành động quân sự từ Ukraine”.

Ukraine sẵn sàng tiếp nhận hệ thống tên lửa Patriot: Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Ukraine hy vọng có thể triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất trong tương lai gần. Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, công tác chuẩn bị cho việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ Mỹ đã được hoàn tất.

Khả năng cuộc phản công của Ukraine vào mùa đông có thay đổi cục diện xung đột: Tác giả Elliot Ackerman của tạp chí TIME đánh giá rằng trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với mùa đông khắc nghiệt và cuộc xung đột hiện tại sắp bước sang năm thứ hai, thời gian sẽ là yếu tố mang tính quyết định.

Ukraine huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài gần khu vực do Nga kiểm soát: Reuters đưa tin, Ukraine đang tiến hành huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài ở gần khu vực Kreminna do Nga kiểm soát tại Donetsk.

UAV Nga dùng tấn công Ukraine bị nghi sử dụng công nghệ phương Tây: Nhiều máy bay không người lái mà Nga dùng để tấn công Ukraine được cho là sử dụng chip do Mỹ và châu Âu sản xuất./.

