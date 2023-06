Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/6

Ukraine triển khai xe tăng nã đạn pháo vào cứ điểm của Nga gần Bakhmut: Ukraine ngày 5/6 công bố video cho thấy các lực lượng của nước này đã triển khai xe tăng và xe bọc thép chở quân tấn công các vị trí của Nga gần Bakhmut. Cuộc giao tranh diễn ra tại một khu rừng.

Xe tăng Ukraine ở gần Bakhmut. Ảnh: AP.

Khu vực này cách trung tâm Bakhmut khoảng 11km về phía Tây Nam. Reuters cho biết, hình ảnh cánh đồng, hàng cây và các con đường trong video trùng khớp với hình ảnh vệ tinh trong khu vực.

RIA: Nga bắn rơi cường kích Su-25, ngăn quân Ukraine vượt sông Dnieper: Hãng thông tấn RIA của Nga cho hay, các lực lượng Nga đã bắn rơi một máy bay cường kích Su-25 của Ukraine khi máy bay này đang yểm trợ cho cuộc đổ bộ của quân đội Ukraine.

Hãng RIA hôm 5/6 dẫn một nguồn tin thạo tình hình cho hay, quân Nga đã ngăn chặn lực lượng Ukraine vượt sông Dnieper ở tỉnh Kherson và bắn rơi một trong 2 chiếc cường kích Su-25 yểm trợ cho cuộc đổ bộ của Ukraine.

Quân đội Nga săn xe tăng Đức và Pháp trên chiến trường Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga hôm 6/6 tuyên bố, quân đội nước này đã hủy diệt 8 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và vô hiệu hóa 1.500 binh sĩ Ukraine. Ngoài ra, họ còn phá hủy 3 chiếc xe tăng do Pháp chế tạo.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay: “Tổng tổn thất của các binh sĩ Ukraine ở khu vực Nam của tỉnh Donetsk là hơn 1.500 quân nhân, 28 xe tăng, trong đó có 8 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 3 xe tăng bánh lốp АМХ-10 do Pháp sản xuất, và 109 xe chiến đấu thiết giáp”. (AMX-10 là xe chiến đấu bộ binh nhưng được nhiều chuyên gia xếp vào nhóm xe tăng hạng nhẹ).

Nga đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Ukraine, phá hủy nhiều xe tăng của Kiev: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov, cho hay cuộc tấn công mới của Ukraine chủ yếu tập trung vào làng Vremevka ở vùng Donetsk, nhưng đã bị Nga đẩy lùi bằng tên lửa, pháo và súng phun lửa hạng nặng.

Trước đó, ông Konashenkov cho biết, quân đội Ukraine đã không thể đạt được thành công trong cuộc tấn công quy mô lớn vào 5 khu vực tiền tuyến ở phía Nam Donetsk.

FSB tố Ukraine âm mưu dùng “bom bẩn” tấn công Nga: Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay, tình báo quân đội Ukraine đang cân nhắc kích nổ một quả “bom bẩn” trên lãnh thổ Nga. Kế hoạch chuẩn bị cho “cuộc tấn công khủng bố” của Ukraine bị phát hiện trong quá trình FSB điều tra về việc Kiev sử dụng máy bay hạng nhẹ cho các nhiệm vụ bí mật chống lại Nga.

Nga xác nhận đập lớn ở Kherson vỡ do các cuộc pháo kích: Hãng thông tấn RIA dẫn lời quan chức khu vực Nova Kakhovka do Nga bổ nhiệm cho biết, một phần khu vực thượng lưu của con đập đã bị phá hủy do các cuộc pháo kích.

Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga hôm nay (6/6) đưa tin, đập lớn Nova Kakhovka ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine đã bị vỡ vào tối qua và các khu vực lân cận đang bị ngập lụt nghiêm trọng.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson: Phía Ukraine cho rằng Nga chịu trách nhiệm về vụ đập Kherson bị vỡ. Theo Ukraine, đập vỡ tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên quan chức Nga ở Kherson cho rằng tính mạng người dân không bị đe dọa và họ đã có phương án sơ tán cần thiết.

Bộ Nội vụ Ukraine cho hay, tổng cộng 742 cư dân đã được sơ tán khỏi khu vực Kherson sau một con đập lớn và nhà máy thủy điện đã bị phá hủy vào đầu ngày 6/6.

Hãng RIA dẫn lời thị trưởng thành phố Nova Kakhovka do Nga bổ nhiệm cho biết phần trên của con đập đã bị phá hủy do pháo kích từ phía Ukraine và việc phá hủy con đập là “hành động khủng bố nghiêm trọng”.

Mỹ không còn quá lo ngại việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga: Giới chức Mỹ cho rằng các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga có nguy cơ làm leo thang xung đột ở Ukraine. Nhưng lo ngại này dường như đã giảm bớt. Một loạt cuộc tấn công táo bạo bên trong lãnh thổ Nga, từ bầy đàn UAV ở Moscow đến pháo kích vào các thị trấn ở vùng Belgorod giáp Ukraine, hay cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga bằng xe bọc thép do Mỹ sản xuất - tất cả đều không hề vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Washington.

Mỹ mở rộng trừng phạt Nga: Ngày 5/6, trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington đã mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga. Trong khi đó, EU cũng đưa 9 người Nga vào danh sách đen.

Trong danh sách của Bộ Tài chính Mỹ bao gồm 7 cá nhân và một pháp nhân Nga, đó là nhà sản xuất gốm sứ Perko Julleuchter ở Kaluga. Theo giải thích của cơ quan này, cơ sở để trừng phạt những cá nhân này là cáo buộc "có ảnh hưởng ác ý vì vai trò của họ trong chiến dịch của Nga nhằm gây bất ổn tình hình ở Moldova". Họ cũng được cho là có liên hệ với tình báo Nga.

Nga cân nhắc trả đũa Nhật Bản vì gói trừng phạt mới: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko hôm 5/6 cho biết, Moscow đang cân nhắc các bước trả đũa Tokyo sau khi Nhật Bản áp gói trừng phạt mới lên Nga.

Thứ trưởng Rudenko trả lời câu hỏi của TASS: "Vào cuối tháng 5, người ta đã công bố một gói trừng phạt mới; tất nhiên, chúng tôi nhìn nhận nó rất tiêu cực. Chúng tôi hiện đang xem xét các bước đi trả đũa. Chúng tôi không thể bỏ qua vấn đề này".

Ukraine bác tin lãnh đạo tình báo quân đội Kirill Budanov thiệt mạng: Giới chức Kiev bác bỏ thông tin gần đây của giới truyền thông cho rằng ông Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội (GUR) Ukraine, đã thiệt mạng.

Lần gần đây nhất ông Budanov xuất hiện trước công chúng là trong video do GUR công bố vào ngày 29/5, một ngày trước cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào “các trung tâm ra quyết định” của Ukraine.

Kể từ đó, GUR chỉ đăng một tuyên bố bằng văn bản của ông Budanov vào ngày 4/6 chứ không đăng bất kỳ video chính thức nào về ông này./.