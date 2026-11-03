Diễn biến mới xung quanh vụ lộ thông tin mật của Tổng thống Hàn Quốc

Trong một diễn biến mới nhất, hôm nay (3/11), ngay sau cuộc họp khẩn cấp của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao nước này thông báo đang tiến hành cấp lại hộ chiếu cho Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân, cùng những người khác, sau vụ rò rỉ danh sách hành khách trên Không lực 1, tức chuyên cơ tổng thống.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo-soon trong cuộc họp báo bất thường ngày 3/11 tại Seoul. Ảnh: Yonhap

Theo thông tin do Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo-soon cung cấp, ngay sau khi xác nhận vụ rò rỉ, cơ quan này đã yêu cầu các cơ quan hữu quan tiến hành điều tra và xác minh. Hiện tại, với sự phối hợp từ Cơ quan cảnh sát quốc gia cùng các đơn vị liên quan, một chiến dịch điều tra để làm rõ quá trình xảy ra vụ việc đang được tiến hành khẩn trương.

Chiến dịch này được mô tả là một cuộc điều tra toàn diện, chuyên sâu, bao gồm cả việc kiểm tra kỹ thuật đối với máy tính và thư điện tử. Đồng thời, các biện pháp ngăn chặn thiệt hại phụ trội đã được áp dụng, trong đó có các bước như yêu cầu xóa thông tin khỏi trang web đã đăng tải thông tin bị lộ lọt, kiểm tra xem có các dữ liệu cá nhân khác bị rò rỉ hay không…

Ông Park Doo-soon cũng nhấn mạnh, sự việc lần này được nhận định là một vụ "rò rỉ dữ liệu", chứ không phải là hành vi tấn công mạng và khẳng định sẽ điều tra triệt để về bối cảnh cũng như quá trình xảy ra vụ việc. Đối với nghi vấn về khả năng một nhân viên thuộc Bộ Ngoại giao đã tiết lộ thông tin, ông Park Doo-soon chỉ trả lời: "Vụ việc hiện đang trong quá trình điều tra", đồng thời cho biết "tất cả tài liệu liên quan đến các chuyến công du của Tổng thống đều được quản lý dưới dạng văn bản mật".

Trước đó, Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Hàn Quốc (KBS) đưa tin, từ tháng 6 vừa qua, một tệp tin chứa thông tin cá nhân của 168 người, bao gồm Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân, Thủ trưởng cơ quan an ninh quốc gia Wi Sung-lac, Thủ tướng Han Seong-sook, Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun… đã xuất hiện trên một trang web trả phí liên quan đến vấn đề an ninh.