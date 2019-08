Diễn đàn Đông Á nhấn mạnh tầm quan trọng của hoà bình trên Biển Đông

Trong sáng 2/8, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các Hội nghị liên quan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng các Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự Cấp cao Đông Á (EAS) tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EAS lần thứ 9.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự Cấp cao Đông Á (EAS) tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EAS lần thứ 9 chụp ảnh lưu niệm.

Các nước tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của diễn đàn Đông Á, sau 14 năm thành lập, là diễn đàn của các nhà lãnh đạo về các vấn đề chính trị và kinh tế mang tầm chiến lược, là bộ phận cấu thành quan trọng của cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ mà ASEAN giữ vai trò trung tâm.



Các nước tham gia diễn đàn Đông Á nhất trí tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực ưu tiên trong Kế hoạch hành động Manila giai đoạn 2018-2022. Các Bộ trưởng đồng thời chia sẻ sự cần thiết phải tăng cường diễn đàn Đông Á để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới, trong đó có đảm bảo cách thức triển khai hiệu quả các thỏa thuận. Nhân dịp này, các Bộ trưởng nhất trí kế hoạch trình Hội nghị Cấp cao lần thứ 14 cuối năm 2019 xem xét thông qua 3 văn kiện.

Về tình hình quốc tế và khu vực, các Bộ trưởng ghi nhận những diễn biến tích cực trên Bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây, trong đó có các tiếp xúc cấp cao giữa Mỹ và Triều Tiên tại Singapore, Hà Nội và Khu phi quân sự Bàn Môn Điếm.

Quang cảnh hội nghị.

Tình hình Biển Đông được các nước trao đổi sâu rộng trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng. Nhiều nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến trên thực địa gần đây, trong đó có các hành vi quân sự hóa và các hoạt động đe dọa hoạt động kinh tế hợp pháp của các quốc gia ven biển, làm xói mòn lòng tin, gây căng thẳng và tác động bất lợi đến môi trường hòa bình, ổn định chung ở khu vực.

Các Bộ trưởng nhấn mạnh lại tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, không quân sự hóa, không có hành động làm phức tạp tình hình, đơn phương thay đổi nguyên trạng, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Các nước cũng nhấn mạnh mọi đòi hỏi chủ quyền cần phải dựa trên các cơ sở pháp lý của luật pháp quốc tế, không đồng tình với các hành động gây o ép để khẳng định đòi hỏi chủ quyền.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Về tình hình Biển Đông, tiếp theo các quan ngại được các nước thuộc diễn đàn Đông Á bày tỏ tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ thêm về các hoạt động đơn phương vi phạm chủ quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ven biển, khẳng định lại Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh lại lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, qua đó, kêu gọi tăng cường các lòng tin, không quân sự hóa, kiềm chế, không có hành động làm phức tạp tình hình, gia tăng căng thẳng, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, thực hiện nghiêm túc DOC và xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế./.