Diễn đàn Nghị viện BRICS thông qua Tuyên bố chung, ghi dấu đóng góp của Việt Nam

Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 12 kết thúc hôm nay (27/10) tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, với việc thông qua Tuyên bố chung, nhấn mạnh tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy hòa bình và cải cách quản trị toàn cầu. Lần đầu tiên tham dự diễn đàn với tư cách quốc gia đối tác BRICS, Việt Nam đã đề xuất nhiều định hướng hợp tác nhằm đổi mới hoạt động nghị viện, phát huy vai trò ngoại giao nghị viện và thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm.

Chủ tịch Hạ viện Om Birla và Phó Chủ tịch Thượng viện Harivansh Narayan Singh cùng ký Tuyên bố chung trong Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 12. Ảnh: Hạ viện Ấn Độ

Tuyên bố chung của Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 12 tái khẳng định các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có bình đẳng chủ quyền, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ và giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Các nghị viện ủng hộ cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm tăng cường tiếng nói và sự đại diện của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu; đồng thời lên án khủng bố xuyên biên giới, tài trợ khủng bố và việc cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các tổ chức khủng bố.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, mở rộng hạ tầng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Các nghị viện được kêu gọi đổi mới hoạt động theo hướng minh bạch, hiệu quả, tăng cường trách nhiệm giải trình và lấy người dân làm trung tâm.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla nhấn mạnh những thách thức toàn cầu cần được giải quyết thông qua đối thoại, hòa bình và hợp tác, thay vì xung đột. Theo ông, các nghị viện có vai trò quan trọng trong thúc đẩy đồng thuận, củng cố lòng tin và chuyển các cam kết chính trị thành hành động thiết thực vì lợi ích của người dân.

Trong bối cảnh đó, sự tham gia lần đầu tiên của Quốc hội Việt Nam tại diễn đàn với tư cách quốc gia đối tác BRICS đã góp phần thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp.

Lãnh đạo và đại diện Nghị viện các nước BRICS và đối tác chụp ảnh lưu niệm

Tại phiên thảo luận ngày 26/10 về vai trò của nghị viện trong tăng cường khả năng thích ứng của thể chế, đại biểu Quốc hội Việt Nam Thái Quỳnh Mai Dung nhấn mạnh khả năng thích ứng của thể chế là nền tảng cho sức mạnh và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Đại biểu Quốc hội Việt Nam đề xuất ba định hướng hợp tác, gồm chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và xây dựng thể chế hướng tới tương lai; đổi mới hoạt động nghị viện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gần gũi với người dân; và phát huy vai trò ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy quản trị toàn cầu công bằng, bình đẳng.

Tiếp tục đóng góp tại phiên thảo luận ngày 27/10 về phát triển bền vững, đại biểu Việt Nam cho rằng biến đổi khí hậu, nguy cơ mất an ninh năng lượng và lương thực, bất bình đẳng kinh tế và khoảng cách số đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về hợp tác quốc tế. Phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu mà còn là trách nhiệm chung, đòi hỏi các quốc gia phối hợp chặt chẽ để bảo đảm cơ hội phát triển cho mọi người dân.

Từ thực tiễn Việt Nam, bà Thái Quỳnh Mai Dung cho biết Quốc hội Việt Nam chú trọng kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, công bằng và bảo vệ môi trường; thúc đẩy nội luật hóa các cam kết quốc tế, giám sát việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đẩy mạnh chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón tiếp đại biểu Quốc hội Việt Nam Thái Quỳnh Mai Dung dự Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 12 tại New Delhi

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, đại biểu Việt Nam đề xuất tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, xây dựng chính sách hỗ trợ kinh tế số, tài chính xanh và chuyển dịch năng lượng; nâng cao vai trò giám sát của nghị viện đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; đồng thời mở rộng hợp tác liên nghị viện nhằm tìm kiếm các giải pháp thiết thực cho những vấn đề toàn cầu.

Đại biểu Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời đề cập nghị quyết về sự cần thiết chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba, được thông qua tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Theo bà, việc dỡ bỏ các rào cản này có ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực phát triển bền vững của Cuba.

Bên lề diễn đàn, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đã gặp đại biểu Quốc hội Việt Nam Thái Quỳnh Mai Dung và Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh. Hai bên trao đổi về tăng cường quan hệ nghị viện, hợp tác thể chế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, công nghiệp, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đã gặp đại biểu Quốc hội Việt Nam Thái Quỳnh Mai Dung và Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh

Thông qua các đề xuất tại diễn đàn, Việt Nam khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng hợp tác với các nước BRICS, các quốc gia đối tác và cộng đồng quốc tế. Những đóng góp này hướng tới mục tiêu tăng cường vai trò của nghị viện trong thúc đẩy đối thoại, củng cố chủ nghĩa đa phương và xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm.