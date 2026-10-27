Diễn đàn Nghị viện BRICS: Việt Nam kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

Trong bài phát biểu thứ hai tại Diễn đàn Nghị viện BRICS, đại biểu Quốc hội Việt Nam Thái Quỳnh Mai Dung nhận định, thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có, từ biến đổi khí hậu, nguy cơ mất an ninh năng lượng và lương thực đến khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn và bất bình đẳng số.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đón đại diện Quốc hội Việt Nam bà Thái Quỳnh Mai Dung

Trong bối cảnh đó, phát triển bền vững và bao trùm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng thuận và đoàn kết của cộng đồng quốc tế, trong đó nghị viện giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác và bảo đảm quyền phát triển chính đáng của mọi quốc gia.

Chia sẻ về Việt Nam, bà Thái Quỳnh Mai Dung cho biết phát triển bền vững và bao trùm là định hướng xuyên suốt trong quá trình hoạch định chính sách của Quốc hội Việt Nam. Việt Nam luôn kiên trì kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, công bằng và bảo vệ môi trường; đồng thời thúc đẩy nội luật hóa các cam kết quốc tế, giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và các cam kết về khí hậu. Quốc hội Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và xây dựng mô hình tăng trưởng xanh, bao trùm.

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, đại biểu Quốc hội Việt Nam đề xuất ba định hướng hành động đối với các nghị viện.

Thứ nhất, tăng cường tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ những động lực phát triển mới như kinh tế số, tài chính xanh và chuyển dịch năng lượng. Qua đó, tạo điều kiện để các nền kinh tế đang phát triển tiếp cận công nghệ và nguồn lực trên cơ sở khuôn khổ pháp lý vững chắc. Thứ hai, phát huy vai trò giám sát của nghị viện đối với việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc, bảo đảm tiến trình phát triển hướng tới một xã hội công bằng và bền vững. Thứ ba, tăng cường hợp tác liên nghị viện và ngoại giao nghị viện.

Toàn cảnh Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 12 tại New Delhi, Ấn Độ

Theo bà Thái Quỳnh Mai Dung, nghị viện không chỉ là cơ quan lập pháp mà còn là cầu nối giữa nhân dân các nước. Thông qua ngoại giao nghị viện, các quốc gia có thể chia sẻ kinh nghiệm tốt, tìm kiếm điểm đồng về lợi ích, qua đó góp phần xây dựng những giải pháp thiết thực và khả thi cho các vấn đề toàn cầu.

Đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời thúc đẩy thực hiện các nghị quyết được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua. Trong đó, bà Thái Quỳnh Mai Dung đề cập nghị quyết “Sự cần thiết chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba” - được thông qua tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Theo đại biểu, việc dỡ bỏ những rào cản này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn là điều kiện quan trọng để nhân dân Cuba thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng chung trên toàn cầu.

Trước đó, hôm qua (26/10), tại phiên thảo luận với chủ đề “Vai trò then chốt của nghị viện trong tăng cường khả năng thích ứng của thể chế vì một tương lai tốt đẹp hơn”, đại biểu Quốc hội Việt Nam Thái Quỳnh Mai Dung đã nhấn mạnh khả năng thích ứng của thể chế là nền tảng cho sức mạnh và phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Tại Diễn đàn BRICS lần thứ 12 tại Ấn Độ, đại biểu Quốc hội Việt Nam bày tỏ tin tưởng sự đồng thuận và hợp tác chặt chẽ giữa các nghị viện sẽ tạo động lực mạnh mẽ để chuyển hóa các cam kết chính trị thành hành động cụ thể. Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các nước BRICS và các quốc gia đối tác trên tinh thần trách nhiệm, thiện chí và hợp tác thực chất, hướng tới một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm cho mọi quốc gia và mọi người dân.