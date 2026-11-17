Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra ngày 19/11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Một số người so sánh sự kiện này với Hội nghị Yalta năm 1945, nơi các nhà lãnh đạo Liên Xô, Anh và Mỹ thảo luận về trật tự châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Hội nghị được xem là một trong những dấu mốc quan trọng định hình phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc trong thời kỳ hậu chiến.

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra ngày 19/11 tại Thâm Quyến. Ảnh: AP, Reuters

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ những so sánh này, nhấn mạnh rằng ít nhất hai bên tham gia cuộc gặp, gồm Nga và Trung Quốc, đều ủng hộ một trật tự thế giới đa cực, trong đó không quốc gia nào có quyền áp đặt quyết định lên các nước khác.

“Đó chỉ là những suy diễn của các nhà khoa học chính trị và không liên quan gì đến thực tế”, ông Peskov nói với các phóng viên ngày 16/11.

“Cho rằng một quốc gia nào đó có ý định quyết định vận mệnh thế giới thì chắc chắn đó không phải là Nga, cũng không phải Trung Quốc. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai quyết định vận mệnh của mình và cũng sẽ không bao giờ tìm cách quyết định vận mệnh của người khác”, ông Peskov nhấn mạnh thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin đánh giá cao ý nghĩa của cuộc gặp sắp tới, mô tả đây là “một cuộc gặp rất quan trọng và chưa từng có tiền lệ”.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết đây sẽ là lần đầu tiên nguyên thủ ba nước Trung Quốc, Nga và Mỹ gặp trực tiếp trong cùng một cuộc họp. Bà Mao Ninh không tiết lộ nội dung chương trình nghị sự, song khẳng định việc tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo ba nước, đồng thời kiểm soát bất đồng và ổn định quan hệ, sẽ phục vụ lợi ích của cả Trung Quốc, Nga và Mỹ.

Trong khi đó, theo ông Peskov, một phần cuộc gặp thượng đỉnh ba bên sẽ được mở cho báo chí tham dự.