Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, vụ việc không chỉ khiến Nga quan ngại mà còn ảnh hưởng đến an ninh của tất cả các quốc gia ven biển Baltic. Nga hy vọng các quốc gia Baltic sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Ukraine để ngăn chặn những hành động tương tự. Điện Kremlin cũng khẳng định, trong khi Ukraine tiếp tục tìm cách tấn công các mục tiêu của Nga, quân đội nước này sẽ duy trì chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Hoạt động cứu hộ tàu Sparta II (Ảnh: Reuters)

Những tuyên bố trên được đưa ra sau vụ tàu hàng Nga Sparta II bị hai thiết bị bay không người lái tấn công và bốc cháy ngày 21/11 tại vùng biển quốc tế thuộc Vịnh Phần Lan, khi đang trên hành trình tới vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Theo Lực lượng Biên phòng Phần Lan, 16 thành viên thủy thủ đoàn đã sơ tán khỏi tàu và được chuyển sang một tàu khác của Nga. Phần Lan dẫn đầu hoạt động cứu hộ do con tàu trôi dạt vào vùng biển nước này. Phía Phần Lan nhận định Ukraine nhiều khả năng đứng sau vụ tấn công, song Kiev chưa chính thức nhận trách nhiệm.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cảnh báo xung đột đang lan sang các khu vực lân cận, đồng thời khẳng định Ukraine có quyền tự vệ. Trong khi đó, Thụy Điển cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tham gia bảo vệ không phận Phần Lan và NATO sau sự việc. Estonia cũng điều tàu hải quân hỗ trợ công tác cứu hộ.

Vụ việc làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột Nga - Ukraine lan rộng tại khu vực Baltic, nơi có các tuyến hàng hải quan trọng và sự hiện diện của nhiều quốc gia thành viên NATO.