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Điện Kremlin lên tiếng về cuộc gặp Nga - Ukraine do bà Melania Trump chủ trì

Thứ Tư, 06:55, 04/11/2026
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VOV.VN - Điện Kremlin cho biết chưa có thông tin về đại diện Nga tham dự cuộc gặp với phía Ukraine tại Nhà Trắng, dự kiến diễn ra ngày 5/11 dưới sự chủ trì của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/11 cho biết Moscow chưa có thông tin về thành phần đại diện Nga tham dự cuộc gặp với các quan chức Ukraine tại Nhà Trắng, dự kiến do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì vào ngày 5/11.

Dien kremlin len tieng ve cuoc gap nga - ukraine do ba melania trump chu tri hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, ngày 19/10/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng thông báo bà Melania Trump sẽ trực tiếp tổ chức cuộc gặp giữa đại diện Nga và Ukraine, trong bối cảnh xung đột giữa hai nước vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, thông báo không nêu danh tính những người tham dự cũng như nội dung chương trình nghị sự.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, “Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ đích thân đưa đại diện của Nga và Ukraine, hai quốc gia đang trong tình trạng xung đột, đến bàn đàm phán tại Nhà Trắng”.

Khi được các phóng viên đề nghị bình luận về thông báo trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông chưa có thông tin liên quan.

Cũng trong ngày 5/11, bà Melania Trump dự kiến có bài phát biểu về thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tạm thời tại thị trấn Alyoshki, khu vực tiền tuyến thuộc tỉnh Kherson, mà bà đã tham gia làm trung gian thúc đẩy.

Alyoshki nằm dọc sông Dnieper, thuộc khu vực Kherson do Nga kiểm soát. Theo các quan chức Nga, thị trấn này đã rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhu yếu phẩm sau nhiều tháng gián đoạn các tuyến tiếp tế.

Trước khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 ngày có hiệu lực hôm 27/10, khoảng 1.500-2.000 cư dân tại Alyoshki được cho là đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt lương thực, nước uống, thuốc men và nhiên liệu. Thỏa thuận ngừng bắn này đã hết hiệu lực vào ngày 1/11.

Trong thời gian tạm ngừng giao tranh, các nhóm cứu trợ nhân đạo của Nga và Ukraine đã tận dụng cơ hội để vận chuyển hàng hóa thiết yếu vào thị trấn, đồng thời sơ tán dân thường khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngày 2/11, bà Melania Trump cho biết gần 800 người đã được sơ tán khỏi Alyoshki. Moscow và Kiev cũng nhất trí không công bố địa điểm tiếp nhận những người được sơ tán.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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