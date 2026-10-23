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Điện Kremlin: Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến đàm phán ba bên tại Abu Dhabi

Thứ Sáu, 21:07, 23/10/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong nửa đầu tháng 11 tại Abu Dhabi sẽ có sự tham gia của Nga, Mỹ và Ukraine.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến tổ chức tại Abu Dhabi vào tháng 11. Tuy nhiên, ông Peskov cho biết không thể loại trừ khả năng các nước châu Âu tham gia cuộc đàm phán ngay từ thời điểm này.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, có thông tin cho rằng các bên sẽ thảo luận về những cơ chế bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi đạt được hòa bình. Trong bối cảnh đó, khuôn khổ an ninh châu Âu cũng có thể được đưa ra bàn thảo.

“Không thể loại trừ bất cứ điều gì từ trước. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán mà chúng tôi đang đề cập, dự kiến diễn ra trong nửa đầu tháng 11 tại Abu Dhabi, sẽ được tổ chức theo thể thức ba bên”, ông Peskov nói.

Cuộc đàm phán dự kiến tại Abu Dhabi được kỳ vọng sẽ mở ra thêm cơ hội thảo luận về giải pháp hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine và các cơ chế bảo đảm an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, khả năng các nước châu Âu tham gia cũng như triển vọng đạt được đồng thuận giữa các bên vẫn cần chờ những diễn biến tiếp theo.

Giang Bùi/VOV.VN
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