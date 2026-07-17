Điện Kremlin nói gì về triển vọng nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine?

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đánh giá cao thiện chí của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc hỗ trợ các nỗ lực hòa bình, nhưng hiện chưa có kế hoạch tổ chức vòng đàm phán mới.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được thiện chí của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tiếp tục thúc đẩy tiến trình hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine”, ông Peskov nói với các phóng viên. Theo ông: “Chúng tôi biết ơn phía Thổ Nhĩ Kỳ vì điều đó. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa có triển vọng trước mắt để nối lại tiến trình đàm phán; chúng tôi chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào theo hướng đó. Dù vậy, phía Nga chắc chắn vẫn để ngỏ con đường này”.

Sau gần 4 năm rưỡi xung đột, chiến tuyến giữa Nga và Ukraine hầu như không thay đổi đáng kể. Trong khi đó, hai bên tiếp tục tấn công các thành phố, cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của nhau và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên biển.

Ba vòng đàm phán hòa bình ngắn đã được tổ chức tại Istanbul trong năm 2025. Đầu năm nay, hai bên tiếp tục có hai vòng đàm phán tại Abu Dhabi (UAE) và một vòng tại Geneva (Thuỵ Sĩ) với vai trò trung gian của Mỹ.

Tuy nhiên, các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt xung đột đã bị gián đoạn từ tháng 2 sau khi Washington chuyển trọng tâm sang cuộc xung đột với Iran.

Ông Peskov cho biết Điện Kremlin đang theo dõi cuộc cải tổ nhân sự lớn trong chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, theo ông, việc Ukraine bổ nhiệm thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng mới sẽ không tạo ra khác biệt nếu Kiev không sẵn sàng đưa ra các quyết định hướng tới một giải pháp hòa bình.

Trong thời gian qua, Ukraine nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn, nhưng Nga đã bác bỏ đề xuất này. Moscow khẳng định họ muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài, thay vì một lệnh đình chiến tạm thời mà theo Nga sẽ chỉ tạo điều kiện để Ukraine có thời gian củng cố lực lượng.