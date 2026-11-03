English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điện Kremlin phản hồi kế hoạch của Mỹ khôi phục vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine

Thứ Ba, 09:23, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Điện Kremlin cho rằng kế hoạch của Mỹ nhằm nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu qua Ukraine hiện không khả thi, song không loại trừ khả năng khôi phục tuyến cung cấp năng lượng này trong tương lai.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/11 cho biết, kế hoạch được cho là do Mỹ đề xuất nhằm khôi phục hoạt động vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine không thể thực hiện trong điều kiện hiện nay.

Tuyên bố được ông Peskov đưa ra khi bình luận về thông tin trên tờ Wall Street Journal (WSJ), theo đó Washington đang thúc đẩy khôi phục tuyến vận chuyển khí đốt này như một phần trong đề xuất ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine.

“Tình hình thực tế đã nói lên tất cả”, ông Peskov nói với các phóng viên, đồng thời nhấn mạnh những điều kiện hiện tại khiến kế hoạch trên không thể triển khai.

Dien kremlin phan hoi ke hoach cua my khoi phuc van chuyen khi dot nga qua ukraine hinh anh 1
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Kremlin.ru

Tuy nhiên, ông Peskov không loại trừ khả năng nối lại hoạt động cung cấp khí đốt trong tương lai. “Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu của bên mua, thiện chí của bên bán cũng như khả năng cung cấp của họ”, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.

Hoạt động trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine đã chấm dứt từ ngày 1/1/2025, sau khi Kiev từ chối gia hạn thỏa thuận kéo dài 5 năm với Moscow. Quyết định này khiến một trong những tuyến cung cấp khí đốt quan trọng từ Nga sang châu Âu bị gián đoạn. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã tìm cách giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Trước đó, WSJ dẫn lời các quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine cho biết Washington đang thúc đẩy kế hoạch nhanh chóng nối lại hoạt động xuất khẩu khí đốt Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine. Đề xuất này cũng có thể mở ra những cơ hội kinh doanh sinh lợi cho các nhà đầu tư Mỹ trên thị trường năng lượng châu Âu.

Theo WSJ, hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã đưa ra đề xuất này trong các chuyến thăm Moscow và Kiev hồi tháng 9. Kế hoạch dự kiến cho phép khí đốt Nga được bán thông qua một đơn vị trung gian của Mỹ, qua đó tạo điều kiện khôi phục nguồn cung bất chấp các lệnh trừng phạt của châu Âu.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách đạt được một thỏa thuận chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, trước thềm cuộc đàm phán hòa bình ba bên dự kiến diễn ra giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi trong tháng 11.

Theo phương án được đề xuất, Ukraine sẽ tiếp tục thu phí trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ nước này, trong khi các nhà đầu tư Mỹ có thể thu lợi nhuận từ việc tham gia hoạt động xuất khẩu khí đốt Nga. WSJ cũng cho biết Washington đang xem xét khả năng khôi phục hoạt động của các đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), như một phần trong thỏa thuận tổng thể nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và giảm căng thẳng giữa Nga với châu Âu.

Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ đang vấp phải trở ngại lớn từ chính sách năng lượng hiện hành của EU. Ủy ban châu Âu đã bác bỏ khả năng nối lại hoạt động mua khí đốt Nga trên quy mô lớn, trong khi EU đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga phê duyệt kế hoạch triển khai Chiến lược năng lượng đến năm 2050
Nga phê duyệt kế hoạch triển khai Chiến lược năng lượng đến năm 2050

VOV.VN - Ngày 2/11, Chính phủ Nga công bố kế hoạch triển khai giai đoạn đầu của Chiến lược năng lượng quốc gia đến năm 2050, với hơn 80 nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2029, tập trung vào hiện đại hóa ngành năng lượng, phát triển công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Nga phê duyệt kế hoạch triển khai Chiến lược năng lượng đến năm 2050

Nga phê duyệt kế hoạch triển khai Chiến lược năng lượng đến năm 2050

VOV.VN - Ngày 2/11, Chính phủ Nga công bố kế hoạch triển khai giai đoạn đầu của Chiến lược năng lượng quốc gia đến năm 2050, với hơn 80 nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2029, tập trung vào hiện đại hóa ngành năng lượng, phát triển công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Ông Trump trước ngã rẽ, MAGA chờ bước ngoặt
Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Ông Trump trước ngã rẽ, MAGA chờ bước ngoặt

VOV.VN - Các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường được xem là phép thử đối với tổng thống đương nhiệm. Tuy nhiên, cuộc bầu cử năm 2026 có thể mang ý nghĩa đặc biệt hơn, trở thành bước ngoặt chính trị mới tại Mỹ.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Ông Trump trước ngã rẽ, MAGA chờ bước ngoặt

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Ông Trump trước ngã rẽ, MAGA chờ bước ngoặt

VOV.VN - Các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường được xem là phép thử đối với tổng thống đương nhiệm. Tuy nhiên, cuộc bầu cử năm 2026 có thể mang ý nghĩa đặc biệt hơn, trở thành bước ngoặt chính trị mới tại Mỹ.

Nga và Iran thúc đẩy ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng Vịnh Ba Tư
Nga và Iran thúc đẩy ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng Vịnh Ba Tư

VOV.VN - Ngày 2/11, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra nhận định về nguy cơ leo thang căng thẳng xung quanh Iran, đồng thời tiến hành tham vấn với đại diện nước này về tình hình an ninh tại Vịnh Ba Tư và các giải pháp ngoại giao nhằm ổn định khu vực.

Nga và Iran thúc đẩy ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng Vịnh Ba Tư

Nga và Iran thúc đẩy ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng Vịnh Ba Tư

VOV.VN - Ngày 2/11, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra nhận định về nguy cơ leo thang căng thẳng xung quanh Iran, đồng thời tiến hành tham vấn với đại diện nước này về tình hình an ninh tại Vịnh Ba Tư và các giải pháp ngoại giao nhằm ổn định khu vực.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ