Điện Kremlin phản hồi kế hoạch của Mỹ khôi phục vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/11 cho biết, kế hoạch được cho là do Mỹ đề xuất nhằm khôi phục hoạt động vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine không thể thực hiện trong điều kiện hiện nay.

Tuyên bố được ông Peskov đưa ra khi bình luận về thông tin trên tờ Wall Street Journal (WSJ), theo đó Washington đang thúc đẩy khôi phục tuyến vận chuyển khí đốt này như một phần trong đề xuất ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine.

“Tình hình thực tế đã nói lên tất cả”, ông Peskov nói với các phóng viên, đồng thời nhấn mạnh những điều kiện hiện tại khiến kế hoạch trên không thể triển khai.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Kremlin.ru

Tuy nhiên, ông Peskov không loại trừ khả năng nối lại hoạt động cung cấp khí đốt trong tương lai. “Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu của bên mua, thiện chí của bên bán cũng như khả năng cung cấp của họ”, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.

Hoạt động trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine đã chấm dứt từ ngày 1/1/2025, sau khi Kiev từ chối gia hạn thỏa thuận kéo dài 5 năm với Moscow. Quyết định này khiến một trong những tuyến cung cấp khí đốt quan trọng từ Nga sang châu Âu bị gián đoạn. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã tìm cách giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Trước đó, WSJ dẫn lời các quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine cho biết Washington đang thúc đẩy kế hoạch nhanh chóng nối lại hoạt động xuất khẩu khí đốt Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine. Đề xuất này cũng có thể mở ra những cơ hội kinh doanh sinh lợi cho các nhà đầu tư Mỹ trên thị trường năng lượng châu Âu.

Theo WSJ, hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã đưa ra đề xuất này trong các chuyến thăm Moscow và Kiev hồi tháng 9. Kế hoạch dự kiến cho phép khí đốt Nga được bán thông qua một đơn vị trung gian của Mỹ, qua đó tạo điều kiện khôi phục nguồn cung bất chấp các lệnh trừng phạt của châu Âu.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách đạt được một thỏa thuận chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, trước thềm cuộc đàm phán hòa bình ba bên dự kiến diễn ra giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi trong tháng 11.

Theo phương án được đề xuất, Ukraine sẽ tiếp tục thu phí trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ nước này, trong khi các nhà đầu tư Mỹ có thể thu lợi nhuận từ việc tham gia hoạt động xuất khẩu khí đốt Nga. WSJ cũng cho biết Washington đang xem xét khả năng khôi phục hoạt động của các đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), như một phần trong thỏa thuận tổng thể nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và giảm căng thẳng giữa Nga với châu Âu.

Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ đang vấp phải trở ngại lớn từ chính sách năng lượng hiện hành của EU. Ủy ban châu Âu đã bác bỏ khả năng nối lại hoạt động mua khí đốt Nga trên quy mô lớn, trong khi EU đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027.