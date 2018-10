Điều 5.000 binh sĩ tới biên giới - Trump tung chiêu trước thềm bầu cử

Theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, quân đội Mỹ ngày 29/10 thông báo điều hơn 5.000 binh sĩ tới biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn dòng người di cư đến từ các nước Trung Mỹ.

Mỹ điều 5.000 binh sĩ tới biên giới với Mexico để ngăn dòng người nhập cư. Ảnh: NDTV

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington, Tướng Terrence O’Shaughnessy, chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Bắc của Quân đội Mỹ cho biết, từ nay đến cuối tuần, quân đội nước này sẽ triển khai hơn 5.200 binh sĩ tới khu vực biên giới Tây Nam, bổ sung cho khoảng 2.100 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia đã được huy động trước đó.

Ông O’Shaughnessy đồng thời nhấn mạnh, đây mới chỉ là sự khởi đầu của chiến dịch: “Như chúng ta biết, an ninh biên giới là an ninh quốc gia. Và quân đội Mỹ sẽ tăng cường năng lực của lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới trong việc đảm bảo và tăng cường an ninh biên giới. Bộ Quốc phòng đã sẵn sàng sẽ tiếp tục cung cấp những hỗ trợ cần thiết nhằm bảo vệ biên giới”.

Chiến dịch mang tên “Người yêu nước nước trung thành” sẽ giúp tăng cường các cửa khẩu biên giới từ Texas đến California, đồng thời hỗ trợ hậu cần cho lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới tại những khu vực ít được bảo vệ hơn. Theo lãnh đạo Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Kevin McAleenan, quyết tâm của Mỹ là ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp trên cơ sở tôn trọng các quy định của luật pháp quốc gia.

“Thông điệp của chúng tôi gửi tới những người tổ chức và những người di cư là rất đơn giản. Chúng tôi sẽ không cho phép một nhóm người lớn vào Mỹ một cách không an toàn và bất hợp pháp. Đối với những người tìm cách vượt biên bất hợp pháp, chúng tôi sẽ xem xét và thực thi đầy đủ luật pháp của Mỹ”, ông McAleenan khẳng định.

Trong những tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh việc tăng quân tới khu vực biên giới là cần thiết. Nhiều băng nhóm tội phạm và những kẻ xấu đã tìm cách trà trộn vào đoàn người nhập cư hướng về biên giới phía Nam nước Mỹ. Đây là một sự xâm lược và quân đội Mỹ sẽ sẵn sàng hành động.

Trong dòng trạng thái đăng tải trên Twitter cá nhân, Tổng thống Trump ngày 29/10 kêu gọi những người di cư hãy quay trở về bởi họ không được chào đón tại Mỹ, trừ những người đi theo con đường hợp pháp.

Theo các nhà phân tích, việc đưa ra một con số cao hơn nhiều so với con số 800 binh sĩ được đề cập hồi tuần trước cũng phần nào cho thấy quyết tâm của Tổng thống Trump, nhằm giành lại điểm cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các nguồn tin cho biết, từ nay đến khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 6/11, Tổng thống Trump dự kiến sẽ tổ chức 11 cuộc mít-tinh tuyên truyền chính sách.

Tháng 4 vừa qua, nhằm đối phó với dòng người di cư đổ vào nước này, ông Trump đã ra lệnh điều động tối đa 4.000 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia. Khoảng 2.100 binh sĩ trong số này đã được triển khai. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền của người di cư González Morales mới đây cảnh báo rằng, động thái này là “rất nguy hiểm” vì “khi sử dụng các lực lượng vũ trang cho các nhiệm vụ không phải đặc trưng của họ, thì sẽ khó tránh khỏi những vi phạm nhân quyền nhằm vào người di cư.

Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng, chiến lược cứng rắn của ông Trump là một dấu hiệu của sự yếu đuối hơn là thể hiện sức mạnh. Tuy vậy, nhiều nhà quan sát cũng nhắc lại, quan điểm “tập trung và cứng rắn” trong vấn đề nhập cư từng giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016./.

