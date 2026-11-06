Điều gì khiến Nhật Bản có thể phải rời nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Giới chuyên môn cho rằng sự suy giảm này của kinh tế Nhật Bản hàm chứa nhiều yếu tố, bao gồm cả khách quan lẫn nội tại, phản ánh những vấn đề mang tính cơ cấu đã tích tụ trong nhiều năm và cả những yếu tố nhất thời.

Vị thế kinh tế của Nhật Bản suy giảm bắt nguồn từ những yếu tố tích tụ nhiều thập kỷ, lại vừa có cả những nguyên nhân nhất thời, ngắn hạn (Ảnh minh họa: Reuters)

Nguyên nhân chủ yếu

Theo các chuyên gia kinh tế Nhật Bản, đây là vấn đề vừa bao gồm những yếu tố đã tích tụ nhiều thập kỷ, lại vừa có cả những nguyên nhân nhất thời, ngắn hạn. Yếu tố đã tích tụ nhiều thập kỷ ở đây là “sự suy giảm năng lực tăng trưởng mang tính cấu trúc”, còn yếu tố mang tính thời điểm có một vài bộ phận cấu thành bao gồm sự dịch chuyển sang khuôn khổ có lãi suất thay vì lãi suất bằng 0 như trước đây, cùng với tình trạng giá cả leo thang và đồng Yên mất giá. Các nhà kinh tế học Nhật Bản còn nhấn mạnh một số vấn đề chính trong nhóm những yếu tố đã tích tụ nhiều thập kỷ gồm “tình trạng tỷ lệ sinh giảm và dân số lão hóa, cùng sự trì trệ về năng suất”.

Bên cạnh đó, báo cáo điều tra được tổng hợp từ 10 nhà kinh tế học hàng đầu Nhật Bản về triển vọng 2026 cũng chỉ ra các vấn đề tương tự. Về sự dịch chuyển sang khuôn khổ có lãi suất, từ tháng 12/2025 Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã triển khai bước đi đầu tiên với việc nâng lãi suất chính sách lên 0,75%. Về câu hỏi “Trong quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), lãi suất cuối cùng sẽ tăng đến mức nào?”, trong số 10 nhà kinh tế học này cũng có sự chia rẽ sâu sắc khi có 1 người dự báo mức 1,0%, 4 người dự báo 1,25%, 3 người dự báo 1,5%, 1 người dự báo 1,75% và 1 người dự báo 2,25%, mức trung bình là 1,45%.

Việc đồng nội tệ Nhật Bản suy yếu đã rõ ràng, nhưng đáng lo ngại là ở chỗ giá trị đồng JPY luôn bấp bênh, mặc dù Chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần bơm những khoản tiền khổng lồ vào thị trường để can thiệp tỷ giá, nhưng hiệu quả không cao. Mới đây nhất là đợt bơm khoảng 100 tỷ USD từ ngày 30/7 đến 26/8, giúp đồng Yên đang ở mức trên 162 JPY/1 USD tăng lên 157 JPY, nhưng chỉ vài ngày sau đã quay lại mức 160 JPY và hiện nay đang giao động ở mức 158~159 JPY/1 USD. Bên cạnh yếu tố đồng Yên mất giá, vẫn còn nhiều điểm nghẽn khiến một nền kinh tế từng được xem là hình mẫu về công nghiệp, công nghệ và năng lực cạnh tranh lại trở nên tăng trưởng chậm chạp như hiện nay.

Điểm nghẽn cơ bản

Cũng theo giới chuyên môn, hiện nay kinh tế Nhật Bản đang phải đối mặt với một số rào cản rất lớn như sự lệ thuộc vào nguồn cung nguyên vật liệu thiết yếu từ nước ngoài, tình trạng giảm dân số tự nhiên dẫn đến thiếu hụt nhân lực và vật giá không ngừng leo thang dẫn đến suy giảm năng suất và hiệu quả kinh tế.

Lệ thuộc lớn vào nguồn cung nguyên vật liệu thiết yếu từ nước ngoài là rào cản lớn khiến kinh tế Nhật Bản chật vật vượt qua các cú sốc (Ảnh minh họa: Reuters)

Ở nhóm vấn đề thứ nhất, từ rất nhiều năm qua, Nhật Bản phải nhập khẩu rất nhiều loại nguyên vật liệu sản xuất, đặc biệt là đất hiếm, dầu mỏ và các nguyên liệu có nguồn gốc hóa thạch. Sự lệ thuộc này khiến kinh tế Nhật Bản rất nhạy cảm và dễ tổn thương trước các biến động về giá cả, sản lượng của một số thị trường quốc tế trọng điểm như Mỹ, Trung Quốc, khu vực Trung Đông…

Sự lệ thuộc này không chỉ tác động đến nền kinh tế về mặt vĩ mô, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân và có quan hệ hữu cơ với nhóm thứ 3 là vật giá leo thang. Cứ mỗi khi giá dầu thô, giá nguyên vật liệu… trên thị trường thế giới tăng cao là giá cả nhiều mặt hàng, đặc biệt là thực phẩm thiết yếu, tại thị trường Nhật Bản lại tăng theo. Theo báo cáo do công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Data Bank (TDB) tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm chủ yếu của nước này, trong tháng 11, sẽ có thêm khoảng 1.500 mặt hàng thực phẩm thiết yếu bị tăng giá tại thị trường Nhật Bản, cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, nhóm vấn đề thứ 2 được coi là “căn bệnh trầm kha của Nhật Bản” khi dân số nước này không ngừng giảm tự nhiên. Số liệu cuối cùng từ cuộc điều tra dân số quốc gia năm 2025 do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa công bố cho thấy, tính đến thời điểm 1/10/2025, tổng dân số của Nhật Bản là khoảng 122.972.000 người, giảm hơn 3.170.000 người, tương đương 2,5%, so với cuộc điều tra dân số trước đó vào năm 2020 và là mức giảm sâu nhất từ ​​trước đến nay.

Nhật Bản từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng cũng đã chứng minh khả năng thích ứng và phục hồi đáng kể. Trong bối cảnh hiện nay, khi khoảng cách tăng trưởng với các nền kinh tế mới nổi ngày càng lớn, Nhật Bản cần những cải cách và động lực tăng trưởng nào để lấy lại sức cạnh tranh? Đâu là những lợi thế mà nước này vẫn có thể khai thác, và liệu Nhật Bản còn cơ hội đảo ngược xu hướng suy giảm vị thế kinh tế trong những năm tới? Đây là những câu hỏi lớn mà Chính phủ Nhật Bản đang tập trung giải quyết và phía trước vẫn còn nhiều cơ hội để tận dụng.

Khả năng phục hồi

Theo giới chuyên môn, trong ngắn hạn, việc cải thiện xu hướng suy giảm vị thế kinh tế là “một nhiệm vụ bất khả thi”, nhưng trong trung và dài hạn, Nhật Bản vẫn có nhiều tiềm năng, lợi thế và cơ hội để lấy lại địa vị và sức ảnh hưởng trên thế giới.

Chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae đang có những bước đi rất cụ thể nhằm lấy lại địa vị và sức ảnh hưởng kinh tế cho Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae đang có những bước đi rất cụ thể nhằm giải quyết vấn đề. Cuối tháng 8 vừa qua, Tokyo công bố một kế hoạch đầu tư công - tư khổng lồ có tổng vốn hơn 370.000 tỷ JPY (tương đương khoảng 2.380 tỷ USD) đến năm tài chính 2040, tập trung vào 17 lĩnh vực chiến lược do Chính phủ chỉ định, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, phản ứng tổng hợp hạt nhân, công nghệ lượng tử, hàng không vũ trụ, y dược, năng lượng, công nghiệp văn hóa, đóng tàu, hải dương, vật liệu mới…

Đây là bộ phận cấu thành của một chiến lược tăng trưởng mới hướng tới một “Nhật Bản giàu mạnh”. Theo đó, 17 lĩnh vực chiến lược được chỉ định sẽ tạo ra 62 sản phẩm và công nghệ tương lai. Để thực hiện mục tiêu, Chính phủ Nhật Bản đã, đang và sẽ cho triển khai nhiều bước đi đồng bộ. Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi cho biết: “Chính phủ sẽ tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp của Nhật Bản, bao gồm sức mạnh ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, kỹ thuật, thông tin, nguồn lực con người... Để đạt được mục tiêu, sẽ có những thay đổi căn bản trong các chính sách hiện hành, với nòng cốt là một nền tài chính có trách nhiệm. So với các nước phát triển, tiềm năng của Nhật Bản có phần trì trệ. Tuy nhiên, năng lực cải cách công nghệ, năng suất lao động... không hề thua kém. Điều thiếu nhất hiện nay chính là đầu tư trong nước. Chính phủ sẽ tạo ra một lực đòn bẩy cho lĩnh vực này”.

Kế hoạch nêu trên cũng đề ra những mốc và con số cụ thể như đến năm tài chính 2040, đầu tư 10.500 tỷ JPY cho AI vật lý (physical AI) với hiệu ứng lan tỏa kinh tế là 144.400 tỷ JPY, rót 4.100 tỷ JPY cho dự án sản xuất các tấm pin mặt trời thế hệ tiếp theo với hiệu ứng lan tỏa kinh tế là 22.900 tỷ JPY và 11.600 tỷ JPY đầu tư vào chăm sóc y tế tiên tiến với hiệu ứng lan tỏa kinh tế là 105.800 tỷ JPY... Kế hoạch đầy tham vọng này còn được biết tới với tên gọi "Quốc gia lập nghiệp bằng công nghệ mới", nhằm chuẩn bị cho tương lai ngay từ khi tương lai còn chưa đến.