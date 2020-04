Điều tra việc Tổng thống Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO

Ủy ban Đối ngoai Hạ viện Mỹ đã phát động điều tra việc Tổng thống Donald Trump ngừng cấp ngân sách cho Tổ chức y tế thế giới (WHO) trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện - Eliot Engel đã gửi thư lên Ngoại trưởng - Mike Pompeo, yêu cầu bộ Ngoại giao cung cấp các bản ghi nhớ và thông tin liên quan tới quyết định ngừng cấp kinh phí cho WHO.

Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ ngừng tài trợ cho WHO. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Engel cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp các thông tin trao đổi giữa WHO, Nhà Trắng và các cơ quan liên quan tới quyết định của ông Trump cũng như lý giải pháp lý cho động thái này. Hạn chót để các cơ quan này cung cấp thông tin theo yêu cầu là 4/5.

Trong bức thư, ông Engel cho rằng, WHO không phải là một tổ chức hoàn thiện tuy nhiên, quyết định ngừng cấp kinh phí cho cơ quan y tế đang ở tuyến đầu đối phó với đại dịch toàn cầu là phản tác dụng và khiến mạng sống của nhiều người gặp nguy hiểm.

Ông Engel nhấn mạnh, giải thích của chính quyền Tổng thống Trump là chưa đủ, do đó, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cần tìm hiểu mục đích đằng sau quyết định này.

Tổng thống Donald Trump ngày 14/4 đã quyết định ngừng cấp kinh phí cho WHO trong vòng 60-90 ngày nhằm xem xét lại cấu trúc lãnh đạo cũng như cách WHO đối phó với Covid-19. Ông Trump cho rằng WHO đã thiên vị Trung Quốc và không buộc nước này chịu trách nhiệm trong việc để virus SARS CoV-2 lây lan./.